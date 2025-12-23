Đảng bộ xã Đak Sơmei tiếp tục quán triệt phương châm “gần dân, sát dân”, kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, cũng như giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.D

Năm 2025, xã Đak Sơmei đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Qua rà soát, đánh giá có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, tình hình kinh tế tiếp tục giữ ổn định, tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 9,21%, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế phù hợp với định hướng chung của tỉnh.

Công tác đầu tư, quy hoạch, xây dựng, giao thông trên địa bàn được quan tâm triển khai. Trong năm, trên địa bàn xã triển khai 7 công trình xây dựng, gồm 6 công trình khởi công mới và 1 công trình chuyển tiếp từ Ban quản lý Dự án Đak Đoa, với tổng vốn đầu tư công hơn 27 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách xã tính đến ngày 30-11-2025 đạt 168% chỉ tiêu được giao. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đi vào hoạt động ổn định. Từ ngày 1-7 đến ngày 30-11-2025, UBND xã đã tiếp nhận 941 hồ sơ; trong đó giải quyết đúng và trước hạn 901 hồ sơ, trễ hạn 6 hồ sơ, còn 34 hồ sơ đang xử lý (chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và hộ tịch).

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.D

Các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo triển khai; chế độ, chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều chỉ đạt 6,12% (bằng 82% Nghị quyết); đồng thời chỉ rõ tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm (đến nay mới đạt 22% kế hoạch), cùng một số tồn tại, hạn chế khác.

Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu triển khai thực hiện trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Đak Sơmei đạt được thời gian qua; đặc biệt là tinh thần chủ động, sáng tạo, kịp thời nắm bắt tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các vấn đề ngay tại cơ sở; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương và đề nghị sớm nghiên cứu, có hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục quán triệt phương châm “gần dân, sát dân”, kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cần chủ động cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm đề ra những giải pháp phù hợp giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo một cách thực chất, bền vững; đặc biệt nêu cao quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước.