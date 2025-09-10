Danh mục
Trao 10 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Đak Sơ Mei

(GLO)- Ngày 10-9, Công ty TNHH SB Prodis và Công ty Xi măng Nghi Sơn tổ chức chương trình “Đồng hành cùng em, hành trang đến trường”, tặng quà cho học sinh của Trường Tiểu học Đak Sơ Mei (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

z6996453369475-bd9cbde58b7e79ddc01c87db8b6074b5.jpg
Các nhà hảo tâm tặng xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Đak Sơ Mei. Ảnh: Minh Trung

Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã trao 10 chiếc xe đạp, 220 chiếc cặp sách kèm mũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Đak Sơ Mei.

Cùng với đó, 50 chiếc đồng hồ cũng được gửi tặng tới các thầy cô giáo của trường. Tổng giá trị các phần quà khoảng 80 triệu đồng.

z6996453404583-e4c76d5da2cf38763d2f167f6eb5bcdf.jpg
Đại diện đơn vị đồng hành trao quà cho các em nhỏ. Ảnh: Minh Trung

Thầy Nguyễn Xuân Luân-Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Đak Sơ Mei có 31 lớp với hơn 1.000 học sinh ở 3 điểm trường. 97% học sinh là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Bahnar và H’Mông.

z6996342876462-e440271077de7d42076d60fff60660cb.jpg
Niềm vui trên những gương mặt trẻ thơ khi nhận được món quà năm học mới. Ảnh: Minh Trung

Đặc biệt, năm nay có 57 em học sinh người H'Mông cùng chuyển đến ngay đầu năm học. Những món quà thiết thực được trao gửi kịp thời không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn để các học sinh tại Trường Tiểu học Đak Sơ Mei nỗ lực hơn nữa trong học tập.

