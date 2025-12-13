Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân phường Quy Nhơn Đông

LỆ XUÂN
(GLO)- Sáng 12-12, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại phường Quy Nhơn Đông.

kham-benh-cap-thuoc.jpg
Khám bệnh cho người dân phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Bình Dương

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân. Các trường hợp mắc bệnh mãn tính được kê đơn điều chỉnh thuốc; các bệnh lý phổ biến như viêm da, viêm đường ruột... được hướng dẫn chăm sóc cụ thể.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần giúp người dân ổn định sức khỏe, sớm khôi phục cuộc sống sau bão lũ, lan tỏa hình ảnh bộ đội vì nhân dân phục vụ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo Binh đoàn 15 đã tặng người dân vùng lũ Quy Nhơn Đông 300 suất quà, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 10 kg gạo.

Đây là một trong những hoạt động của Binh đoàn 15 hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025).

