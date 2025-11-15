Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bờ Ngoong

(GLO)- Sáng 15-11, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 34) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bờ Ngoong.

Bệnh viện Quân y 211 đã huy động 30 y-bác sĩ cùng các trang thiết bị y tế, thuốc men để phục vụ hoạt động khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân xã Bờ Ngoong.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 thăm khám, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bờ Ngoong. Ảnh: Mạnh Hà

Sau khi thăm khám, người dân được cấp thuốc phòng, điều trị bệnh miễn phí và được tư vấn, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng-chống các bệnh thông thường theo mùa; tư vấn chuyển tuyến điều trị đối với những trường hợp cần thiết.

Được biết, tổng kinh phí triển khai chương trình hơn 80 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí an sinh xã hội của Bệnh viện Quân y 211.

Người dân đươc cấp phát thuốc phòng, chữa bệnh miễn phí. Ảnh: Mạnh Hà

Người dân xã Bờ Ngoong vui mừng khi được các bác sĩ Bệnh viện 211 khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Mạnh Hà

Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân tộc thiểu số trong việc thực hiện nếp sống vệ sinh, khoa học; đồng thời tăng hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị và địa phương kết nghĩa.