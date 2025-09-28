Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc điều trị bệnh cho người cao tuổi xã Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG LỘC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-9, Bệnh viện Quân y 211 phối hợp cùng UBND xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn xã.

doi-ngu-bac-sy-benh-vien-quan-y-211-kham-benh-tu-van-suc-khoe-cho-nguoi-cao-tuoi-xa-ia-grai.jpg
Bác sỹ Bệnh viện Quân y 211 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi xã Ia Grai. Ảnh: P.L

Chương trình được tổ chức tại Hội trường UBND xã Ia Grai. Đội ngũ y-bác sỹ Bệnh viện Quân y 211 đã tập trung khám, chẩn đoán các bệnh nội, ngoại khoa, siêu âm, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 người cao tuổi trên địa bàn. Ngoài ra, Bệnh viện còn tặng mỗi bệnh nhân 1 suất quà động viên.

Chương trình góp phần gắn kết tình quân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quân đội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là với những người có công với cách mạng, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

Từ thiện

(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

Đông đảo cán bộ, công chức, người dân 3 xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai tiếp nhận 279 đơn vị máu an toàn

Xã hội

(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Tặng quà trung thu cho trẻ em tại chương trình

Trao tặng 127 suất quà trung thu cho trẻ em xã Vĩnh Sơn

Từ thiện

(GLO)-Ngày 14-9, tại thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với Facebook Minh Hoàng và nhóm Thiện nguyện Yêu Thương An Nhơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu-An toàn mỗi ngày”.

“Bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Những “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Từ thiện

(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Những năm qua, các câu lạc bộ (CLB), hội thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, yếu thế. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người trao lẫn người nhận.

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

Từ thiện

(GLO)- Ngày 7-9, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch), Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2025-2026.

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

Từ thiện

(GLO)- Năm 1983, khi mới 6 tuổi, cậu bé Ngô Gia Lĩnh cùng bố mẹ rời quê hương Hưng Yên vào Nông trường chè quốc doanh Ayun (tỉnh Gia Lai) sinh sống. Từ đó đến nay, anh Lĩnh luôn xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.

null