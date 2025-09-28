Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc điều trị bệnh cho người cao tuổi xã Ia Grai

(GLO)- Sáng 28-9, Bệnh viện Quân y 211 phối hợp cùng UBND xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn xã.

Bác sỹ Bệnh viện Quân y 211 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi xã Ia Grai. Ảnh: P.L

Chương trình được tổ chức tại Hội trường UBND xã Ia Grai. Đội ngũ y-bác sỹ Bệnh viện Quân y 211 đã tập trung khám, chẩn đoán các bệnh nội, ngoại khoa, siêu âm, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 người cao tuổi trên địa bàn. Ngoài ra, Bệnh viện còn tặng mỗi bệnh nhân 1 suất quà động viên.

Chương trình góp phần gắn kết tình quân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quân đội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là với những người có công với cách mạng, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.