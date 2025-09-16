Khám bệnh, tặng quà 300 bệnh nhân phong và người dân khó khăn xã Bàu Cạn

(GLO)- Ngày 16-9, tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và Chùa Đống (Phúc Long tự)-TP. Hà Nội tổ chức chương trình tặng quà, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân phong và người dân khó khăn trên địa bàn.

Đoàn tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân phong trên địa bàn xã Bàu Cạn và các xã lân cận. Ảnh: CTV

Tại chương trình, đoàn đã khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân phong ở xã Bàu Cạn và các xã lân cận.

Ngoài thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, đoàn đã trao 300 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng gồm: 300.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng tiền quà). Tổng trị giá chương trình 250 triệu đồng do Chùa Đống (Phúc Long tự)- TP. Hà Nội vận động quyên góp và tài trợ.

Đoàn tổ chức trao 300 suất quà cho bệnh nhân phong và người dân khó khăn xã Bàu Cạn. Ảnh: CTV

Chương trình góp phần chăm sóc sức khỏe, chia sẻ, hỗ trợ bệnh nhân phong và người dân khó khăn trên địa bàn xã Bàu Cạn nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung. Đồng thời chương trình thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay vì người nghèo khó và lan tỏa phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.