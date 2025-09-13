Danh mục
Hơn 500 người dân khó khăn xã Cát Tiến được khám bệnh miễn phí

NGUYỄN HẰNG
(GLO)- Hơn 500 người dân khó khăn ở xã Cát Tiến đã được các y, bác sĩ của CLB Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam về khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đồng thời được tặng những phần quà nhu yếu phẩm thiết thực.

Sáng 13-9, tại Thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến), Tổ Đình Thiên Bình phối hợp cùng CLB Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo cho hơn 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

1309-khambenh-cat-tien-5.jpg
Các y bác sĩ khám bệnh, đo huyết áp cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hằng

Trong 1 ngày, các y bác sĩ tình nguyện của CLB đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, thực hiện một số dịch vụ y tế như đo huyết áp, siêu âm chẩn đoán, xét nghiệm máu, khám tầm soát ung thư,… và phát thuốc miễn phí đối với những bệnh thông thường cho người dân. Chương trình còn tổ chức tặng hơn 500 suất quà gồm nhu yếu phẩm và thực hiện cắt tóc miễn phí cho bà con xã Cát Tiến.

Hoạt động khám bệnh nhân đạo lần này của CLB nằm trong chương trình chung sức vì sức khỏe cộng đồng số 181 “Thiên Hưng-Mùa Hiếu Hạnh”. Thông qua việc chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho bà con khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, chương trình đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, mang lại niềm vui, ấm áp cho người dân khó khăn.

1309-khambenh-cat-tien-2.jpg
Thông qua khám cận lâm sàng, người dân được chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh . Ảnh: Nguyễn Hằng

Được biết đây là lần thứ 2 trong năm, chương trình Chung sức vì sức khỏe cộng đồng của CLB Dược, Nha, Y Bác sỹ tình nguyện Bắc Trung Nam về với bà con trong tỉnh. Trong 15 năm qua, CLB Dược, Nha, Y Bác sỹ tình nguyện Bắc Trung Nam đã tổ chức 181 chương trình chung tay vì sức khỏe cộng đồng, góp phần vào công tác chăm sóc và bảo sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

