Hành trình kỳ diệu cứu sống bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong lô cao su ở Ia Mơ

(GLO)- Sáng 9-12, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết đang chăm sóc tích cực cho trường hợp bé gái sơ sinh nguy hiểm đến tính mạng khi bị vùi lấp trong lô cao su trên địa bàn xã Ia Mơ.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 8-12, anh Rơ Lan Bik-công nhân Đội sản xuất Ia Mơ thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị vùi lấp trong lô cao su.

be-gai-da-duoc-phat-hien-va-cuu-song-kip-thoi-anh-van-ngoc.jpg
Bé gái đã được phát hiện và cứu sống kịp thời. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Bik cho hay: “Lúc ấy, tôi nghe tiếng kêu lạ. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chó sủa khá kỳ lạ nên mới đi đến xem. Tới nơi, tôi thấy con chó đang dùng chân cào cào dưới đất và nhìn thấy chân tay cùng mặt cháu bé lộ ra tím tái. Tôi hoảng hốt quá nên cùng anh em trong đội bới đất đưa cháu vào nhà chăm sóc”.

Theo anh Bik, thời điểm trên, khu vực này đang có gió lạnh, thời tiết khoảng 16 độ C. Trẻ sơ sinh được xác định là bé gái và vẫn còn dây rốn. Các công nhân tại đây đã ủ ấm cho cháu, đồng thời báo tin cho lực lượng Công an địa phương.

cong-an-xa-ia-mo-va-cung-tram-y-te-xa-da-nhanh-chong-dua-be-gai-den-cap-cuu-o-benh-vien-nhi-tinh-anh-van-tuan.jpg
Công an xã Ia Mơ và Trạm Y tế xã nhanh chóng đưa bé gái đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Ảnh: Văn Tuấn

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Mơ phối hợp với Trạm Y tế xã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường trong đêm. Khu vực Đội sản xuất Ia Mơ cách trung tâm xã hơn 20 km, song các đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận xử trí cấp cứu ban đầu.

Bên cạnh đó, Công an xã Ia Mơ cũng liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để tổ chức quyên góp tã sơ sinh và sữa cho em bé. Đồng thời, sử dụng phương tiện khẩn trương đưa cháu bé vượt khoảng 100 km từ vùng biên giới đến cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 9-12.

Công an xã Ia Mơ cũng cử 2 cán bộ, chiến sĩ túc trực tại Bệnh viện để kịp thời hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi tỉnh đã đưa cháu bé đến phòng chăm sóc tích cực của Khoa Sơ sinh với tình trạng suy hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Thụy Điển-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh-cho hay: Rất may cháu bé được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu không rất nguy hiểm đến tính mạng. Bởi trẻ vừa sinh vẫn còn rất yếu, trong khi điều kiện ngoài trời gió lạnh nên thân nhiệt dễ bị hạ, gây suy hô hấp nặng.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã chụp phim kiểm tra tim, phổi, não, nhãn cầu… qua đó xác định tình hình sức khỏe của bé ổn định, không phát hiện tổn thương.

Ngoài ra, bé gái bị trầy xước vùng mặt nghi do ảnh hưởng bởi các vết cào của chó và một số vết lấm chấm ở cẳng chân nghi do côn trùng cắn. Tuy nhiên, các vết thương này đều đã khô ráo, không gây ảnh hưởng nặng đến sức khỏe của bé.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho biết: “Các bác sĩ đã cho bé thở oxy, truyền dịch nuôi dưỡng, tiêm kháng sinh. Sức khỏe của bé đang ổn định và có tiến triển tích cực. Mong rằng cha mẹ cháu sẽ suy nghĩ lại, đến nhận và nuôi dưỡng, chăm sóc cháu”.

Theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Ia Mơ đang tích cực xác minh để tìm mẹ của cháu bé. Một số công nhân tại Đội sản xuất Ia Mơ đã liên hệ với Công an xã để được làm thủ tục nhận nuôi cháu bé.

