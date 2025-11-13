Nghĩa tình người lính Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân thường nhắc đến một câu chuyện dung dị nhưng thấm đượm nghĩa tình: Mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) và nữ già làng Ksor H’Blâm.

Tình cảm ấy không chỉ là sự sẻ chia giữa con người với con người, mà còn minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận khéo-một chủ trương lớn của Đảng, vun đắp niềm tin và sức mạnh đoàn kết nơi phên giậu Tổ quốc.

Căn nhà nhỏ nơi biên giới Ia Mơ

Gần một năm nay, căn nhà nhỏ của bà Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mơ) không còn hiu quạnh mỗi chiều xuống. Bởi đêm nào cũng vậy, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 710 lại thay nhau đến ở cùng, chăm sóc và chuyện trò với bà.

Trung tá Đặng Chí Quang-Trợ lý Chính trị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710, trò chuyện cùng già Ksor H’Blâm. Ảnh: P.D

Tối 3-11 vừa rồi, Trung tá Đặng Chí Quang-Trợ lý Chính trị của Đoàn KT-QP 710, có mặt tại nhà bà Ksor H’Blâm từ sớm. Sau khi thăm hỏi sức khỏe, anh giúp bà dọn dẹp, rồi ngồi bên bếp lửa, nghe bà kể chuyện làng, chuyện dân, bàn bạc về những vấn đề còn vướng mắc trong đời sống cộng đồng.

“Bà H’Blâm là già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Ở cùng bà, chúng tôi học được nhiều điều quý về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Những câu chuyện của bà giúp chúng tôi thêm tự hào, có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của bà con để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác dân vận”-Trung tá Đặng Chí Quang chia sẻ.

Người phụ nữ Jrai ấy không chỉ đặc biệt vì là nữ già làng đầu tiên ở Tây Nguyên, mà còn vì cuộc đời gắn bó trọn vẹn với cách mạng. Hơn 25 năm trong quân ngũ, từng chiến đấu và tham gia truy quét FULRO sau ngày đất nước thống nhất, bà H’Blâm nghỉ hưu với quân hàm thượng úy rồi trở về làng tiếp tục vận động dân làng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, không nghe lời kẻ xấu.

Năm nay đã 80 tuổi, với 59 năm tuổi Đảng, bà vẫn là “ngọn đuốc sáng” của buôn làng. Già H’Blâm luôn là điểm tựa tinh thần của cộng đồng.

Dân vận từ tấm lòng người lính

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đoàn KT-QP 710 xem việc chăm sóc, hỗ trợ bà H’Blâm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 thường xuyên trò chuyện, thăm hỏi già H’Blâm. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Đặng Duẩn, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn KT-QP 710, cho biết: “Từ tháng 3-2025 đến nay, đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên luân phiên ở cùng, chăm sóc sức khỏe cho bà Ksor H’Blâm. Ngoài ra, đơn vị còn cử y, bác sĩ thường xuyên đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ và chuẩn bị đầy đủ thuốc men thiết yếu cho bà”.

Từ ngày có “bộ đội ở cùng”, sức khỏe và tinh thần của bà H’Blâm cải thiện rõ rệt. Căn nhà nhỏ vốn vắng lặng nay luôn rộn rã tiếng nói cười, chan chứa nghĩa tình quân dân. Bà xúc động nói: “Giờ sức khỏe mình suy giảm rồi, đi lại chậm chạp, nhiều khi đau ốm, có người ở cùng thấy rất ấm lòng. Các cô, chú trong Đoàn KT-QP 710 coi mình như người thân, ngày nào cũng quan tâm hỏi han, trò chuyện, giúp đỡ việc trong nhà. Tôi già rồi, không làm được nhiều việc nữa nhưng thấy lòng dân tin Đảng, thấy bộ đội thương dân thì yên lòng lắm!”.

Còn với cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 710, những đêm ở cùng bà không chỉ là khoảng thời gian quý để học hỏi từ tấm gương kiên trung, giản dị của người đảng viên già. “Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới”-Trung tá Đặng Duẩn khẳng định.

Căn nhà nhỏ của già H’Blâm hôm nay không chỉ là nơi sum vầy ấm áp mà còn là biểu tượng sống động của tình quân dân. Câu chuyện giữa các cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 710 và nữ già làng H’Blâm vượt ra ngoài việc làm nghĩa tình, trở thành minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết quân dân, nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.