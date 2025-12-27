Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, hỗ trợ người dân khu vực phía Đông tỉnh Giq Lai sửa chữa, xây dựng lại nhà ở. Ảnh: ĐVCC

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Chính ủy Trung đoàn 48, công tác dân vận luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Quán triệt tinh thần đó, năm 2025, Trung đoàn đã triển khai 20 đợt phối hợp làm công tác dân vận với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, đồng thời giữ vững ổn định địa bàn và an toàn đơn vị.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động dân vận là việc Trung đoàn huy động 6.435 lượt ngày công tham gia thực hiện “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Đơn vị đã phối hợp với các xã Biển Hồ, Ia Krêl, Kon Gang và xã Gào xây dựng 30 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Các công trình được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; đồng thời, bồi đắp niềm tin, tình cảm gắn bó giữa nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48.

Xúc động trước căn nhà mới khang trang, bà Rmah Blơh (làng C, xã Gào) cho biết: Sự chung tay, giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đã tiếp thêm niềm tin và động lực để gia đình bà vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, Trung đoàn 48 tiếp tục triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” với các nội dung, kế hoạch cụ thể, huy động 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân khu vực phía Đông tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa, xây dựng lại nhà ở. Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi song cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì làm việc ngày đêm với quyết tâm cao, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, Trung đoàn duy trì 8 tổ công tác tại 6 xã, phường gồm: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Phước Thuận, Phước Hiệp, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông. Trung úy Cao Tiến Đạt - Tổ trưởng Tổ công tác số 7 - cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ từng ngày, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Theo kế hoạch, đến ngày 31.12, đơn vị sẽ hoàn thành và bàn giao 2 căn nhà tại xã Phước Hiệp và phường Quy Nhơn Bắc”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 không quản nắng mưa, tích cực hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Trung đoàn 48 duy trì nền nếp chương trình hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, coi đây là môi trường rèn luyện bản lĩnh, tác phong và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Tháng 7-2025, Trung đoàn tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp dân vận tại xã Gào và xã Ia Boòng. Tại đây, đơn vị huy động 314 ngày công nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh đường làng, khu vực giọt nước, trường học… được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận.

Cùng với các hoạt động trên, Trung đoàn 48 chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm, Trung đoàn tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà cho người dân; hỗ trợ 600 ngày công xây dựng 3 Nhà đồng đội, tặng quà Tết cho 14 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các phong trào quyên góp, ủng hộ quỹ xã hội được triển khai nghiêm túc, hiệu quả với gần 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và gần 50 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Những việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” đối với cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Trung đoàn 48 trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.