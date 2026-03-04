Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Lãnh đạo tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại một số địa phương phía Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÓM PHÓNG VIÊN

(GLO)- Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân, sáng 4-3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến dự lễ giao, nhận quân năm 2026 và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại một số địa phương thuộc khu vực phía Tây tỉnh.

* Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự lễ giao, nhận quân tại Quảng trường xã Đak Pơ.

anh-1-dong-chi-truong-van-dat-dot-duoc-truyen-thong-dong-vien-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu-anh-huy-bac.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thắp ngọn đuốc truyền thống tại lễ giao, nhận quân. Ảnh: Huy Bắc

Năm nay, 12 địa phương gồm 2 phường An Khê, An Bình và 10 xã: Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Lơ Pang, Ya Ma, Mang Yang, Hra, Ayun, Chư Krey, Kon Chiêng do Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ phụ trách, thực hiện giao 390 công dân nhập ngũ (trong đó, 325 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 65 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân).

Đối với chỉ tiêu quân sự, 258 công dân được giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 67 công dân giao cho các đơn vị thuộc Quân khu 5. Chất lượng tân binh tiếp tục được nâng lên, với 331 công dân có trình độ học vấn THCS và THPT; 10 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 220 công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2; 139 công dân là người dân tộc thiểu số. Trong số này có 62 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

anh-2-thieu-tuong-phan-dai-nghia-dong-vien-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu-anh-huy-bac.jpg
Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trở thành những quân nhân ưu tú, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng sự tin yêu, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

* Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ giao, nhận quân tại điểm số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông.

anh-3-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-dong-vien-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu-anh-hoang-vien.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Viên

Trong đợt giao quân này, 7 xã thuộc điểm giao, nhận quân số 2 gồm: Chư Sê, Chư Pưh, Bờ Ngoong, Al Bá, Ia Ko, Ia Hrú và Ia Le có 411 công dân chính thức nhập ngũ; trong đó, 363 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 48 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Công tác tuyển chọn được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống, nổi trống giao quân; biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các đoàn viên, thanh niên ưu tú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

anh-4-tien-cac-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu-anh-hoang-vien.jpg
Đông đảo người dân đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông. Ảnh: Hoàng Viên

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đã đến dự lễ giao, nhận quân tại điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng hoa động viên các tân binh. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng hoa động viên các tân binh. Ảnh: P.D

Năm nay, toàn khu vực có 889 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó, 784 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 105 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Thanh niên trong độ tuổi 18-22 chiếm gần 90% tổng số công dân nhập ngũ; tỷ lệ công dân đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 là 48,6%.

Đáng chú ý, trong số các tân binh có 2 đảng viên và 52 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, góp phần nâng cao chất lượng chính trị và chuyên môn cho các đơn vị nhận quân.

cac-tan-binh-qua-cau-vinh-quang-len-duong-ve-don-vi-moi-anh-pd.jpg
Các tân binh bước qua "Cầu vinh quang" lên đường về đơn vị. Ảnh: P.D

Các tân binh được bàn giao cho 11 đơn vị thuộc Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân nhấn mạnh: Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng và cũng là cơ hội để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỷ luật, trưởng thành trong môi trường quân đội, công an.

Do đó, đồng chí mong các tân binh giữ vững quyết tâm, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành niềm tự hào của gia đình và quê hương.

tan-binh-tran-ngoc-nang.jpg
Tân binh Trần Ngọc Năng. Ảnh: P.D

Tân binh Trần Ngọc Năng (làng Bih, xã Ia Púch) phấn khởi chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng, tôi có 2 năm làm việc tại Công ty May Việt Tiến (Hà Nội) với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng.

Dù công việc ổn định, nhưng với mong muốn góp sức trẻ bảo vệ quê hương, tôi đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình và quê hương. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình, địa phương”.

* Đến dự lễ giao, nhận quân tại điểm số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hữu Nở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hữu Nở

Năm nay, 6 xã thuộc khu vực có 147 công dân trúng tuyển và lên đường nhập ngũ; trong đó, 124 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 23 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Các tân binh được bàn giao cho các đơn vị gồm: Công an tỉnh, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2), Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10).

Công tác tuyển chọn và giao quân được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu được giao.

anh-6-cac-tan-binh-len-duong-nhap-ngu-tai-diem-giao-nhan-quan-so-2-ban-chi-huy-phong-thu-khu-vuc-2-dak-po-anh-huu-no.jpg
Các tân binh lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ. Ảnh: Hữu Nở

Tặng hoa và quà chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong muốn các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, công an; tích cực học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong công tác giao, nhận quân; đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện để các thanh niên nhập ngũ trưởng thành toàn diện, trở thành những chiến sĩ ưu tú của lực lượng vũ trang nhân dân.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng đã dự lễ giao, nhận quân và tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ tại xã Phú Túc.

pct-lam-hai-giang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Ngọc

Điểm giao, nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa (gồm 8 xã: Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, SRó, Đak Song, Kông Chro và Chơ Long) có 261 công dân lên đường nhập ngũ. Trong số này, 226 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 35 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

100% thanh niên bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức và sức khỏe theo quy định. Các tân binh được bàn giao cho các đơn vị gồm: Trung đoàn Bộ binh 66 (Quân đoàn 34), Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh Gia Lai.

anh-8-nguoi-than-tien-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu-tai-diem-giao-nhan-quan-so-2-ban-chi-huy-phong-thu-khu-vuc-5-ayun-pa-anh-ngo-thu.jpg
Người thân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa. Ảnh: Ngô Thu

Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh hồi trống giao quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã phát biểu giao nhiệm vụ, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống của quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Trong không khí phấn khởi, các tân binh bước qua “Cầu vinh quang”, chính thức lên đường về đơn vị, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự lễ giao, nhận quân tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng hoa cho tân binh. Ảnh: Nguyễn Sang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng hoa cho tân binh. Ảnh: Nguyễn Sang

Đợt này, 354 công dân của phường Ayun Pa và các xã thuộc huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa (cũ) đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Các tân binh được bàn giao về 6 đơn vị nhận quân thuộc Sư đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh; bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng theo quy định.

anh-9-thanh-nien-ha-viet-hoang-xa-chu-a-thai-len-duong-thuc-hien-nghia-vu-quan-su-tai-trung-doan-911-bo-chqs-tinh-gia-lai-anh-nguyen-sang.jpg
Thanh niên Hà Việt Hoàng (xã Chư A Thai) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 911 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: Nguyễn Sang

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các thanh niên ưu tú; đồng thời, ghi nhận sự quan tâm, động viên của gia đình và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong giai đoạn đất nước tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng thanh niên nhập ngũ hôm nay chính là sự tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh.

Các tân binh cần phát huy truyền thống quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến dự lễ giao, nhận quân tại điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất.

anh-12-quang-canh-le-giao-nhan-quan-2026-tai-ban-chi-huy-ptkv3-thong-nhat-anh-ba-binh.jpg
Quang cảnh lễ giao, nhận quân 2026 tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất. Ảnh: Bá Bính

Trong không khí rộn ràng, nô nức của ngày hội tòng quân, 475 thanh niên ưu tú của 11 xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất, An Phú, Biển Hồ, Đak Đoa, Kon Gang, KDang, Ia Băng, Đak Sơmei đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ; đồng thời, trân trọng cảm ơn các gia đình đã động viên con em hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

anh-11-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-phat-bieu-tai-le-giao-nhan-quan-2026-anh-ba-binh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại lễ giao, nhận quân 2026. Ảnh: Bá Bính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tân binh tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm quản lý, giáo dục, tạo điều kiện để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, trưởng thành toàn diện. Đồng chí cũng khẳng định, địa phương sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các chiến sĩ yên tâm rèn luyện, phấn đấu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Chính trị

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Chuyển động Tết

(GLO)- Dịp Tết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác hậu cần, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho bộ đội làm nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng quản lý, bảo vệ an ninh biên giới.

null