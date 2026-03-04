Lãnh đạo tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại một số địa phương phía Tây Gia Lai

(GLO)- Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân, sáng 4-3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến dự lễ giao, nhận quân năm 2026 và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại một số địa phương thuộc khu vực phía Tây tỉnh.

* Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự lễ giao, nhận quân tại Quảng trường xã Đak Pơ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thắp ngọn đuốc truyền thống tại lễ giao, nhận quân. Ảnh: Huy Bắc

Năm nay, 12 địa phương gồm 2 phường An Khê, An Bình và 10 xã: Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Lơ Pang, Ya Ma, Mang Yang, Hra, Ayun, Chư Krey, Kon Chiêng do Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ phụ trách, thực hiện giao 390 công dân nhập ngũ (trong đó, 325 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 65 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân).

Đối với chỉ tiêu quân sự, 258 công dân được giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 67 công dân giao cho các đơn vị thuộc Quân khu 5. Chất lượng tân binh tiếp tục được nâng lên, với 331 công dân có trình độ học vấn THCS và THPT; 10 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 220 công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2; 139 công dân là người dân tộc thiểu số. Trong số này có 62 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trở thành những quân nhân ưu tú, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng sự tin yêu, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

* Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ giao, nhận quân tại điểm số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Viên

Trong đợt giao quân này, 7 xã thuộc điểm giao, nhận quân số 2 gồm: Chư Sê, Chư Pưh, Bờ Ngoong, Al Bá, Ia Ko, Ia Hrú và Ia Le có 411 công dân chính thức nhập ngũ; trong đó, 363 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 48 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Công tác tuyển chọn được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống, nổi trống giao quân; biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các đoàn viên, thanh niên ưu tú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đông đảo người dân đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông. Ảnh: Hoàng Viên

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đã đến dự lễ giao, nhận quân tại điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng hoa động viên các tân binh. Ảnh: P.D

Năm nay, toàn khu vực có 889 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó, 784 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 105 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Thanh niên trong độ tuổi 18-22 chiếm gần 90% tổng số công dân nhập ngũ; tỷ lệ công dân đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 là 48,6%.

Đáng chú ý, trong số các tân binh có 2 đảng viên và 52 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, góp phần nâng cao chất lượng chính trị và chuyên môn cho các đơn vị nhận quân.

Các tân binh bước qua "Cầu vinh quang" lên đường về đơn vị. Ảnh: P.D

Các tân binh được bàn giao cho 11 đơn vị thuộc Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân nhấn mạnh: Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng và cũng là cơ hội để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỷ luật, trưởng thành trong môi trường quân đội, công an.

Do đó, đồng chí mong các tân binh giữ vững quyết tâm, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành niềm tự hào của gia đình và quê hương.

Tân binh Trần Ngọc Năng. Ảnh: P.D

Tân binh Trần Ngọc Năng (làng Bih, xã Ia Púch) phấn khởi chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng, tôi có 2 năm làm việc tại Công ty May Việt Tiến (Hà Nội) với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng.

Dù công việc ổn định, nhưng với mong muốn góp sức trẻ bảo vệ quê hương, tôi đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình và quê hương. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình, địa phương”.

* Đến dự lễ giao, nhận quân tại điểm số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hữu Nở

Năm nay, 6 xã thuộc khu vực có 147 công dân trúng tuyển và lên đường nhập ngũ; trong đó, 124 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 23 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Các tân binh được bàn giao cho các đơn vị gồm: Công an tỉnh, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2), Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10).

Công tác tuyển chọn và giao quân được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu được giao.

Các tân binh lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ. Ảnh: Hữu Nở

Tặng hoa và quà chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong muốn các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, công an; tích cực học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong công tác giao, nhận quân; đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện để các thanh niên nhập ngũ trưởng thành toàn diện, trở thành những chiến sĩ ưu tú của lực lượng vũ trang nhân dân.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng đã dự lễ giao, nhận quân và tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ tại xã Phú Túc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Ngọc

Điểm giao, nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa (gồm 8 xã: Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, SRó, Đak Song, Kông Chro và Chơ Long) có 261 công dân lên đường nhập ngũ. Trong số này, 226 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 35 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

100% thanh niên bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức và sức khỏe theo quy định. Các tân binh được bàn giao cho các đơn vị gồm: Trung đoàn Bộ binh 66 (Quân đoàn 34), Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh Gia Lai.

Người thân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa. Ảnh: Ngô Thu

Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh hồi trống giao quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã phát biểu giao nhiệm vụ, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống của quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Trong không khí phấn khởi, các tân binh bước qua “Cầu vinh quang”, chính thức lên đường về đơn vị, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự lễ giao, nhận quân tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng hoa cho tân binh. Ảnh: Nguyễn Sang

Đợt này, 354 công dân của phường Ayun Pa và các xã thuộc huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa (cũ) đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Các tân binh được bàn giao về 6 đơn vị nhận quân thuộc Sư đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh; bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng theo quy định.

Thanh niên Hà Việt Hoàng (xã Chư A Thai) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 911 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: Nguyễn Sang

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các thanh niên ưu tú; đồng thời, ghi nhận sự quan tâm, động viên của gia đình và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong giai đoạn đất nước tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng thanh niên nhập ngũ hôm nay chính là sự tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh.

Các tân binh cần phát huy truyền thống quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến dự lễ giao, nhận quân tại điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất.

Quang cảnh lễ giao, nhận quân 2026 tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất. Ảnh: Bá Bính

Trong không khí rộn ràng, nô nức của ngày hội tòng quân, 475 thanh niên ưu tú của 11 xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất, An Phú, Biển Hồ, Đak Đoa, Kon Gang, KDang, Ia Băng, Đak Sơmei đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ; đồng thời, trân trọng cảm ơn các gia đình đã động viên con em hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại lễ giao, nhận quân 2026. Ảnh: Bá Bính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tân binh tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm quản lý, giáo dục, tạo điều kiện để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, trưởng thành toàn diện. Đồng chí cũng khẳng định, địa phương sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các chiến sĩ yên tâm rèn luyện, phấn đấu.