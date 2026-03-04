Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự Lễ giao, nhận quân năm 2026

LỆ XUÂN

(GLO)- Sáng 4-3, tại điểm giao, nhận quân số 4 thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2026.

Tham dự Lễ giao, nhận quân còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải.

pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubmttq-viet-nam-tinh-nguyen-ngoc-luong-phat-bieu-tai-le-giao-nhan-quan-nam-2026.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Lễ giao, nhận quân năm 2026. Ảnh: Phan Tuấn

Theo chỉ tiêu được giao, 9 xã gồm: Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn có 298 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó, 264 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 34 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Các tân binh trước giờ nhập ngũ. Ảnh: Phan Tuấn

Các tân binh trước giờ nhập ngũ. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay không chỉ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, mà còn tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương.

Đồng chí khẳng định, Gia Lai luôn tự hào là vùng đất kiên cường trong kháng chiến, đoàn kết trong xây dựng và phát triển. Trong dòng chảy ấy, các thế hệ thanh niên đã không ngại gian khó, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-tin-tuong-cac-tan-binh-se-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-5639.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị từng thanh niên phải xác định rõ trách nhiệm, nhanh chóng hòa nhập ở môi trường quân đội và lực lượng công an; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỷ luật, tác phong chính quy; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

thanh-nien-nhap-ngu.jpg
Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Tuấn

Trong không khí phấn khởi, các tân binh đã bước qua "Cầu vinh quang", lên xe về đơn vị. Lễ giao, nhận quân tại điểm số 4 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đảm bảo chỉ tiêu được giao.

