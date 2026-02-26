Công an tỉnh Gia Lai phát động “Tết trồng cây - Vì một Việt Nam xanh”

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi Lễ.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia trồng nhiều cây xanh dọc các tuyến đường chính và trong khuôn viên cơ quan, góp phần tạo dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xây dựng môi trường làm việc trong lành, thân thiện.

Nhiều cây xanh được trồng dọc khuôn viên Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh: Hoạt động trồng cây đầu xuân không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, cải thiện môi trường sinh thái mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, lan tỏa thông điệp “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” theo lời dạy của Hồ Chí Minh.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị có trụ sở độc lập và Công an các địa phương chủ động triển khai trồng cây trong khuôn viên đơn vị, đưa phong trào trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo trong thực hiện “Tết trồng cây”.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Hưởng ứng phong trào, Thượng tá Phùng Quang Tuấn - Trưởng phòng Hậu cần (Công an tỉnh) thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng cam kết: 100% cán bộ, chiến sĩ sẽ tích cực tham gia trồng cây với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, quyết tâm thực hiện hiệu quả phương châm “Trồng cây nào, sống tốt cây đó”, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, hiện đại và vì một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.