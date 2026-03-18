Quân đoàn 34 tuyên dương thành tích tại Hội thao Công binh toàn quân 2026

(GLO)- Chiều 17-3, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao Công binh toàn quân năm 2026.

Hội thao diễn ra từ ngày 3 đến 6-3 với sự tham gia của 22 đoàn thuộc các đơn vị trong toàn quân. Quân đoàn 34 có 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như: công binh vật cản, sở chỉ huy, vượt sông, bảo đảm vận động, cứu hộ - cứu nạn, rà phá bom mìn, sửa chữa cơ động và thi chính trị.

2306edc3aa5824067d49.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thắng

Với sự chuẩn bị chu đáo, luyện tập nghiêm túc và tinh thần thi đấu trung thực, Quân đoàn 34 đã giành giải ba toàn đoàn cùng nhiều thành tích nổi bật.

Tiêu biểu là giải nhất nội dung phá hoại công trình thuộc đội công binh vật cản (Sư đoàn 10); giải nhì đội công binh bảo đảm vận động, nội dung trinh sát đường và bảo đảm vượt sông bằng phà GSP (Lữ đoàn 7).

Cùng với đó là giải ba ở các nội dung như: công binh vật cản, bảo đảm vượt sông, sửa chữa cơ động, cứu hộ - cứu nạn… Ngoài ra, ở nội dung thi chính trị, Hạ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn (Lữ đoàn 7) xuất sắc giành giải ba cá nhân toàn quân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của các đội tuyển.

quan-doan-34-tuyen-duong-thanh-tich-tai-hoi-thao-cong-binh-toan-quan-nam-2026-9774.jpg
Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng bằng khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thao. Ảnh: Quang Thắng

Thiếu tướng Trần Công Đức nhấn mạnh: Kết quả đạt được không chỉ là niềm tự hào của lực lượng Công binh mà còn góp phần khẳng định trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn 34 trong tình hình mới.

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới phương pháp huấn luyện chuyên ngành; phát huy vai trò nòng cốt của các tuyển thủ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 trao tặng bằng khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

null