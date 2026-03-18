Quân đoàn 34 tuyên dương thành tích tại Hội thao Công binh toàn quân 2026

(GLO)- Chiều 17-3, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao Công binh toàn quân năm 2026.

Hội thao diễn ra từ ngày 3 đến 6-3 với sự tham gia của 22 đoàn thuộc các đơn vị trong toàn quân. Quân đoàn 34 có 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như: công binh vật cản, sở chỉ huy, vượt sông, bảo đảm vận động, cứu hộ - cứu nạn, rà phá bom mìn, sửa chữa cơ động và thi chính trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thắng

Với sự chuẩn bị chu đáo, luyện tập nghiêm túc và tinh thần thi đấu trung thực, Quân đoàn 34 đã giành giải ba toàn đoàn cùng nhiều thành tích nổi bật.

Tiêu biểu là giải nhất nội dung phá hoại công trình thuộc đội công binh vật cản (Sư đoàn 10); giải nhì đội công binh bảo đảm vận động, nội dung trinh sát đường và bảo đảm vượt sông bằng phà GSP (Lữ đoàn 7).

Cùng với đó là giải ba ở các nội dung như: công binh vật cản, bảo đảm vượt sông, sửa chữa cơ động, cứu hộ - cứu nạn… Ngoài ra, ở nội dung thi chính trị, Hạ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn (Lữ đoàn 7) xuất sắc giành giải ba cá nhân toàn quân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của các đội tuyển.

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng bằng khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thao. Ảnh: Quang Thắng

Thiếu tướng Trần Công Đức nhấn mạnh: Kết quả đạt được không chỉ là niềm tự hào của lực lượng Công binh mà còn góp phần khẳng định trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn 34 trong tình hình mới.

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới phương pháp huấn luyện chuyên ngành; phát huy vai trò nòng cốt của các tuyển thủ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 trao tặng bằng khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao.