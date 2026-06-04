(GLO)- Từ ngày 2 đến 4-6, tại Trường bắn phía Bắc Quân khu 5 (TP Đà Nẵng), Hội thao xạ thủ bắn tỉa Quân khu 5 năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Tham gia hội thao, Đoàn vận động viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã thi đấu nỗ lực, đạt nhiều thành tích nổi bật.

Cặp vận động viên Trung úy Cao Đăng Khoa và Trung úy Lê Hoài Thứ giành huy chương bạc ở nội dung cặp xạ thủ Bài 7 - Hiệp đồng tác chiến được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng. Ảnh: A.T

Trong đó, Trung úy Cao Đăng Khoa xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung cá nhân xạ thủ Bài 4 - Khẳng định bản thân; cặp vận động viên Trung úy Cao Đăng Khoa và Trung úy Lê Hoài Thứ giành huy chương bạc ở nội dung cặp xạ thủ Bài 7 - Hiệp đồng tác chiến. Đồng thời, đội tuyển Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội Bài 10 - Kiềm chế.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (bìa trái) xếp thứ 3 toàn đoàn Hội thao xạ thủ bắn tỉa quân khu 5. Ảnh: A.T

Những thành tích nổi bật ở các nội dung thi đấu đã góp phần đưa đội tuyển Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn Hội thao xạ thủ bắn tỉa Quân khu 5 năm 2026, sau Bộ Tham mưu Quân khu và Sư đoàn 2.

Thành tích đạt được là kết quả của quá trình huấn luyện nghiêm túc, sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thao; đồng thời góp phần khẳng định chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn và khả năng làm chủ vũ khí trang bị của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.