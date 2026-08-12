Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: N.H

Dự và chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị nhận giải tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi. Ảnh: N.H

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 10-6-2026, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Qua sơ loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm xuất sắc được chọn gửi về Cơ quan Thường trực cuộc thi cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ trao giải A cho các tác giả. Ảnh: N.H

Nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản, bám sát các vấn đề thời sự nổi bật như: thành tựu 40 năm đổi mới; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh xóa bỏ biến tướng của FULRO, “Tin lành Đê Ga” và các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Hình thức thể hiện cũng có nhiều đổi mới sáng tạo dưới dạng Emagazine, báo chí nhiều kỳ, phát thanh, truyền hình hiện đại.

Các tác giả đạt giải B. Ảnh: N.H

Qua rà soát và chấm giải nghiêm túc, Ban Tổ chức đã lựa chọn trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm: 3 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích, 10 giải phụ và 5 giải tập thể.

Đồng thời, tuyển chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 (năm 2026) do Trung ương tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, gắn liền với sự phát triển bền vững của đất nước và địa phương.

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc trao giải mà đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” và tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các thông tin xấu độc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, phát huy giá trị của cuộc thi, đưa các tác phẩm tiêu biểu lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn; chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và các hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Ban Tổ chức trao giải phụ cho các tác giả. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo môi trường thuận lợi và nền tảng vững chắc để xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.