Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

trao-giai-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tinh-gia-lai-nam-2026.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: N.H

Dự và chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

trao-cac-giai-tap-the-cho-cac-co-quan-don-vi-da-co-thanh-tich-xuat-sac.jpg
Các cơ quan, đơn vị nhận giải tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi. Ảnh: N.H

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 10-6-2026, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Qua sơ loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm xuất sắc được chọn gửi về Cơ quan Thường trực cuộc thi cấp tỉnh.

trao-giai-a-cho-cac-tac-gia.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ trao giải A cho các tác giả. Ảnh: N.H

Nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản, bám sát các vấn đề thời sự nổi bật như: thành tựu 40 năm đổi mới; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh xóa bỏ biến tướng của FULRO, “Tin lành Đê Ga” và các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Hình thức thể hiện cũng có nhiều đổi mới sáng tạo dưới dạng Emagazine, báo chí nhiều kỳ, phát thanh, truyền hình hiện đại.

trao-giai-b-cho-cac-tac-gia.jpg
Các tác giả đạt giải B. Ảnh: N.H

Qua rà soát và chấm giải nghiêm túc, Ban Tổ chức đã lựa chọn trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm: 3 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích, 10 giải phụ và 5 giải tập thể.

Đồng thời, tuyển chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 (năm 2026) do Trung ương tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, gắn liền với sự phát triển bền vững của đất nước và địa phương.

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc trao giải mà đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” và tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các thông tin xấu độc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, phát huy giá trị của cuộc thi, đưa các tác phẩm tiêu biểu lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn; chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và các hoạt động chống phá trên không gian mạng.

trao-giai-phu-cho-cac-tac-gia.jpg
Ban Tổ chức trao giải phụ cho các tác giả. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo môi trường thuận lợi và nền tảng vững chắc để xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

null