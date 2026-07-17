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Đảng ủy phường Diên Hồng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

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ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Sáng 17-7, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên; công tác tuyên truyền, định hướng thông tin tiếp tục được tăng cường; các thông tin chính thống được lan tỏa kịp thời; vai trò của đội ngũ cộng tác viên được phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

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Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác 35 và thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn phường trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Thị Thanh Thủy đề nghị các thành viên và tổ cộng tác viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa thông tin tích cực từ các kênh, trang thông tin chính thống, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn.

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