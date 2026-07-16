Đảng ủy phường Diên Hồng nâng cao hiệu quả hoạt động chi bộ sau sắp xếp

(GLO)- Chiều 15-7, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị gặp mặt, làm việc với cấp ủy các chi bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Hội nghị do các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường chủ trì.

Tại hội nghị, đại diện cấp ủy các chi bộ đã tập trung trao đổi, thảo luận về công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ đảng viên, tài sản, sổ sách của Đảng; việc kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy; xây dựng quy chế làm việc và ổn định nền nếp sinh hoạt chi bộ sau sắp xếp.

Các đại biểu cũng phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt chi bộ; đồng thời trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong điều kiện mới.

Quang cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của các thôn, tổ dân phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của phường đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn và làm rõ những nội dung còn vướng mắc, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức, vận hành sau sắp xếp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy các chi bộ trong việc nhanh chóng tiếp nhận, kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp. Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến được trao đổi tại hội nghị là cơ sở quan trọng để Đảng ủy kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Đảng ủy yêu cầu các chi bộ khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động và chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế sau sắp xếp. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác quản lý đảng viên, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng, triển khai hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.