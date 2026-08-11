(GLO)- Sáng 11-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8-2026 với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 3 chuyên đề trọng tâm, bao gồm: Nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 11-5-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng; Định hướng thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Phạm Thị Hòa báo cáo chuyên đề về nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: N.H

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 54-HD/BTGDVTU của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trọng tâm là tạo sự lan tỏa sâu rộng các thông tin về Hội nghị Trung ương 3, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu sâu và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo chuyên đề “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 11-5-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng". Ảnh: N.H

Về nội dung, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 3; các nội dung cơ bản của văn kiện, nghị quyết được thông qua; bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết; kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đồng thời, chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở và các buổi sinh hoạt chi bộ, các đơn vị cần phát huy hiệu quả các trang, nhóm, kênh truyền thông chính thống.

Mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tương tác, chia sẻ thông tin từ các trang chính thống để góp phần "phủ xanh" thông tin tích cực, đẩy lùi các thông tin tiêu cực, sai sự thật của các thế lực thù địch.