Hội thảo khoa học về xây dựng chính quyền địa phương cấp xã ở tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 7-8, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng chính quyền địa phương cấp xã ở tỉnh Gia Lai".

ThS. Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; TS. Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ThS. Phan Chí Hùng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ThS. Nguyễn Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, nhà khoa học và chuyên gia.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt dự hội thảo. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu khai mạc, ThS. Ngô Khắc Ngọc nhấn mạnh: Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng chính quyền địa phương cấp xã khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai.

Theo ThS. Ngô Khắc Ngọc, Ban Tổ chức kỳ vọng các tham luận sẽ tập trung phân tích vị trí, vai trò, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của chính quyền cấp xã; đánh giá khách quan kết quả sau 1 năm vận hành tại Gia Lai; nhận diện những khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, nguồn lực, chuyển đổi số và cơ chế phối hợp.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Gợi mở những vấn đề trọng tâm, TS. Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - cho biết: Sau hơn 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với Gia Lai, việc xây dựng chính quyền cấp xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi địa bàn rộng, dân số đông, điều kiện tự nhiên, dân cư đa dạng; đòi hỏi chính quyền cơ sở phải thực sự trở thành cấp trực tiếp quản trị địa bàn, tổ chức thực thi chính sách và phục vụ người dân.

TS. Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Trọng Lợi

Theo TS. Nguyễn Huỳnh Huyện, bên cạnh những kết quả bước đầu về kiện toàn tổ chức bộ máy, mở rộng phân cấp, phân quyền và đẩy mạnh chuyển đổi số, thực tiễn cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện như: chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều; nguồn lực, hạ tầng số và dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu; một số lĩnh vực còn chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quá trình thực thi.

Từ thực tiễn đó, TS. Nguyễn Huỳnh Huyện đề nghị: Hội thảo cần tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình chính quyền cấp xã trong bối cảnh mới; cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và bảo đảm nguồn lực thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Đồng thời, phát huy hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý, cung cấp dịch vụ công; đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trọng Lợi

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kỳ vọng các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu sẽ tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đề xuất các giải pháp, kiến nghị có tính khả thi nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; góp phần xây dựng chính quyền cấp xã của tỉnh hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiếp nối các ý kiến gợi mở, hội thảo diễn ra với nhiều tham luận và trao đổi chuyên sâu, tập trung làm rõ cả phương diện lý luận và thực tiễn trong xây dựng chính quyền địa phương cấp xã ở Gia Lai.

Nội dung thảo luận xoay quanh mô hình tổ chức chính quyền cấp xã trong bối cảnh mới; cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chính quyền cấp xã.

TS. Lê Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Đà Nẵng trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Trọng Lợi

Đặc biệt, tại phiên tọa đàm bàn tròn, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phục vụ nhân dân và phát huy vai trò kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, chính quyền cấp xã cần chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "quản trị" và phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; phát huy tính chủ động khi được phân cấp, phân quyền, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và đánh giá hiệu quả cán bộ bằng kết quả phục vụ thực tế.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, phân cấp phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành và phát huy vai trò người đứng đầu; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Phiên tọa đàm bàn tròn. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu kết luận hội thảo, ThS. Ngô Khắc Ngọc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - cho rằng: Với 56 tham luận được tuyển chọn cùng nhiều ý kiến trao đổi tại phiên toàn thể và tọa đàm, hội thảo đã đạt được các mục tiêu đề ra; góp phần làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực tiễn vận hành chính quyền cấp xã ở Gia Lai; đồng thời, đề xuất nhiều định hướng, giải pháp hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

ThS. Ngô Khắc Ngọc cho hay, Ban Tổ chức sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện kỷ yếu và báo cáo tổng hợp kiến nghị để tham mưu cấp có thẩm quyền; lựa chọn những đề xuất có tính khả thi phục vụ xây dựng các chương trình, đề án nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2026-2030 và đưa kết quả nghiên cứu vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

"Giá trị lớn nhất của hội thảo là gắn kết lý luận với thực tiễn, góp phần tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn" - ThS. Ngô Khắc Ngọc khẳng định.