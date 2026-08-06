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Thời sự

Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh

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MAI LÂM QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- Bên cạnh thống nhất cao chủ trương thành lập 2 thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đề nghị nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực cho 2 thành phố mới phát triển.

Sáng 6-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh.

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ĐB Lý Tiết Hạnh đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Tham gia thảo luận, đại biểu (ĐB) Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao với chủ trương thành lập 2 thành phố này.

Theo đại biểu, việc thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh thể hiện quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân hai địa phương nhằm tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Cả hai thành phố đều có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng khi nằm gần Thủ đô Hà Nội, giữ vai trò kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nếu được phát triển đúng hướng, hai địa phương sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị của khu vực.

Từ đó, ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách phát triển cho hai thành phố cần mạnh dạn nghiên cứu, áp dụng một số cơ chế của đô thị đặc biệt.

Đại biểu dẫn dự thảo Luật Phát triển đô thị đặc biệt đang được Quốc hội xem xét, trong đó cho phép một số thành phố chưa được công nhận là đô thị đặc biệt được áp dụng một số cơ chế, chính sách tương ứng.

Theo đại biểu, việc vận dụng sớm các cơ chế này sẽ tạo điều kiện để TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh chủ động đón đầu các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, qua đó thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

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ĐB Lê Hoàng Anh bày tỏ thống nhất cao với hai dự thảo nghị quyết thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Cùng tham gia thảo luận, ĐB Lê Hoàng Anh bày tỏ thống nhất cao với hai dự thảo nghị quyết thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh.

Theo đại biểu, cả hai địa phương đều đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; hồ sơ đã được các cơ quan thẩm tra xem xét kỹ lưỡng.

Đại biểu kỳ vọng sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, hai thành phố mới sẽ phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã báo cáo với Trung ương và Quốc hội, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của vùng và cả nước.

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