Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 1 đến 3-8), UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức lấy mẫu hài cốt của 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Khánh và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Phúc để phục vụ công tác giám định ADN.

Theo đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Khánh, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu 38 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Phúc lấy mẫu 57 phần mộ.

Toàn bộ quá trình được triển khai nghiêm ngặt, bảo đảm tính khoa học, chính xác và giữ gìn sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang. Ảnh. Đ.Y

Quá trình lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình chuyên môn, gồm các bước: xác định vị trí lấy mẫu, xác định phần mộ, khai quật, tiếp cận hài cốt, lấy mẫu, tạo mã định danh, đóng gói và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Toàn bộ quá trình được triển khai nghiêm ngặt, bảo đảm tính khoa học, chính xác và giữ gìn sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang.

Sau khi thu thập, các mẫu hài cốt được bàn giao để số hóa thông tin và thực hiện giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN của phường Bình Định có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ảnh: Đ.Y

Hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN của phường Bình Định góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ trong hành trình tìm lại thông tin người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.