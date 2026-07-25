Bảo đảm an ninh, an toàn cho Năm Lượng tử Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 24 đến 28-7, tỉnh tổ chức chuỗi sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh.

Trước thềm sự kiện, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, về công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ chuỗi hoạt động.

▪ Năm Lượng tử Gia Lai 2026 là chuỗi sự kiện khoa học quốc tế đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn tại địa phương. Thiếu tướng có thể cho biết, CA tỉnh đã và đang triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để bảo đảm an ninh, an toàn cho chuỗi sự kiện?

- Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026, Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Thành công của sự kiện không chỉ được đánh giá ở chất lượng các hoạt động khoa học mà còn ở việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, để mỗi đại biểu, nhà khoa học và du khách cảm nhận được một Gia Lai an toàn, thân thiện. Trên tinh thần đó, Công an tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các phương án bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát địa điểm tổ chức, nơi lưu trú, các tuyến giao thông và khu vực tập trung đông người để xây dựng phương án bảo vệ phù hợp. Trước thời điểm khai mạc, các lực lượng đã nhiều lần khảo sát thực địa, diễn tập phương án bảo vệ, PCCC & CNCH; kiểm tra hệ thống kỹ thuật, thông tin liên lạc, phương tiện phục vụ chỉ huy, điều hành. Lực lượng an ninh, cảnh sát, cảnh sát cơ động, PCCC & CNCH được bố trí theo nhiều vòng, sẵn sàng xử lý nhanh, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tăng cường nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, trộm cắp, móc túi và các đối tượng lợi dụng sự kiện để hoạt động phạm pháp. Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin được chú trọng thông qua các giải pháp giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin phục vụ sự kiện; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng, phát tán thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng không gian mạng để gây ảnh hưởng đến chuỗi hoạt động. Việc quản lý xuất nhập cảnh, cư trú đối với người nước ngoài cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khách quốc tế tham gia sự kiện.

Công tác tuần tra địa bàn được Công an tỉnh thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong chuỗi sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ảnh: K.A

▪ Theo thiếu tướng, Năm Lượng tử Gia Lai 2026 đặt ra những yêu cầu gì đối với lực lượng Công an trong bối cảnh địa phương ngày càng hội nhập và đăng cai nhiều sự kiện quốc tế?

Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin được chú trọng thông qua các giải pháp giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin phục vụ sự kiện; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng, phát tán thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng không gian mạng để gây ảnh hưởng đến chuỗi hoạt động. Việc quản lý xuất nhập cảnh, cư trú đối với người nước ngoài cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khách quốc tế tham gia sự kiện. - Đây không chỉ là sự kiện khoa học mang tầm quốc gia, quốc tế mà còn khẳng định định hướng phát triển của tỉnh dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo và hội nhập. Bên cạnh cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, sự kiện cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm ANTT khi số lượng đại biểu, chuyên gia, DN và đối tác quốc tế đến địa phương ngày càng nhiều. Để đáp ứng yêu cầu đó, Công an tỉnh tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng KHCN và chuyển đổi số trong chỉ huy, điều hành, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình, xử lý nhanh các tình huống phát sinh thông qua hệ thống chỉ huy, giám sát trên nền tảng số; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường hội nhập quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường an toàn, tin cậy để tỉnh tổ chức thành công các sự kiện lớn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhà khoa học, đối tác trong và ngoài nước.

▪ Năm Lượng tử Gia Lai 2026 cũng là dịp quảng bá hình ảnh một Gia Lai an toàn, thân thiện và hội nhập. CA tỉnh đặt yêu cầu gì đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tại chuỗi sự kiện này, thưa thiếu tướng?

- Sự kiện quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia, DN, đại biểu trong và ngoài nước. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; chủ động nắm chắc địa bàn, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh; đồng thời ứng xử văn minh, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ đại biểu và nhân dân. Đây cũng là yêu cầu cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động. Cùng với đó, lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong chỉ huy, điều hành; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ sự kiện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự đồng hành của nhân dân, chúng tôi tin tưởng Năm Lượng tử Gia Lai 2026 sẽ diễn ra an toàn, thành công, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

▪ Trân trọng cảm ơn thiếu tướng!