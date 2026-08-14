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Thời sự

Cử tri phường Diên Hồng kiến nghị nhiều vấn đề về đô thị, hạ tầng và dân sinh

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Chiều 13-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND phường thông tin đến cử tri những kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 4.

Với tinh thần dân chủ, cử tri đã nêu 13 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư hạ tầng, giao thông, vệ sinh môi trường và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

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Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Cụ thể, cử tri đề nghị phường tăng cường quản lý, xử lý tình trạng thả rông vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hồ B - Công viên Diên Hồng; quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các đoạn đường, hẻm còn thiếu ánh sáng.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng một số hộ dân làm mái tôn lấn ra vỉa hè, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị; phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cử tri cũng đề nghị xử lý các khu đất bỏ trống lâu ngày gây mất mỹ quan và chấn chỉnh tình trạng người dân bỏ rác không đúng vị trí tại các điểm tập kết.

Trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, cử tri đề nghị xây dựng quy định, chế tài chặt chẽ đối với việc tháo dỡ công trình vi phạm, bảo đảm đúng quy định, đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Một số ý kiến đề nghị tăng cường quản lý các hộ thuê nhà để kinh doanh, mua bán nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý và thu các khoản phí, nghĩa vụ liên quan.

Đại diện các phòng, ban chuyên môn của phường đã trực tiếp trao đổi và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, sát thực tế của cử tri.

Chủ tịch HĐND phường đề nghị các phòng, ban chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động vào cuộc, tập trung giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đối với những vấn đề cần thêm thời gian, nguồn lực hoặc vượt thẩm quyền, các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu hướng xử lý phù hợp, không để các kiến nghị chính đáng của cử tri kéo dài.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng cũng đề nghị các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp, thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết và kịp thời thông tin kết quả đến cử tri.

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