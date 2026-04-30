Khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại xã Ia Nan

(GLO)- Sáng 29-4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Nan và Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Tài tổ chức khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cán bộ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Căn nhà được xây dựng cho gia đình đồng chí Rơ Châm Thi (làng Sơn, xã Ia Nan) - người đã có nhiều năm tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Do điều kiện kinh tế còn hạn chế, gia đình chưa có nhà ở kiên cố. Công trình có diện tích khoảng 80 m², tổng kinh phí dự kiến 115 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Tài hỗ trợ 100 triệu đồng, Công an xã Ia Nan hỗ trợ 15 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành sau khoảng 2 tháng thi công.