Hai nút giao gây bất an ở phường Bình Định

(GLO)- Không đèn tín hiệu, tổ chức giao thông thiếu đồng bộ, hạ tầng chưa hoàn chỉnh… là thực trạng tại 2 nút giao ở phường Bình Định (tỉnh Gia Lai). Nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra tại đây.

Nơm nớp lo tai nạn

Ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương nằm trên tuyến đường kết nối phường Bình Định với phường An Nhơn Nam và QL 19. Hằng ngày, nơi đây có mật độ phương tiện lưu thông cao. Tuy nhiên, tại đây chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nên việc đi lại khá lộn xộn, nhất là vào giờ cao điểm.

Nút giao quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh và đường kết nối từ khu vực trung tâm thị xã An Nhơn (cũ) đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại tồn tại nhiều bất cập về giao thông. Ảnh: N.C

Ông Nguyễn Phi Văn (phường Bình Định) chia sẻ: “Không có đèn tín hiệu, nhiều người chủ quan băng qua ngã tư, khi phát hiện xe từ hướng khác tới thì phản ứng không kịp, rất dễ xảy ra tai nạn. Cách đây 2 tuần, 2 xe máy va chạm giữa ngã tư, may mắn người chỉ bị xây xát nhẹ. Vì thường xảy ra va chạm nên bà con rất lo lắng mỗi khi qua đây”.

Nguy cơ mất an toàn giao thông tại nút giao QL 1 - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh và tuyến đường kết nối từ khu vực trung tâm thị xã An Nhơn (cũ) đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại còn đáng lo ngại hơn. Mật độ phương tiện lớn nhưng phương án tổ chức giao thông chưa hợp lý, khiến nguy hiểm luôn rình rập.

Theo người dân, trong vòng 1 năm qua, tại đây đã xảy ra hơn 10 vụ va chạm. Mới nhất là vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô con vào trưa 7-5 khiến 2 người bị thương.

Có mặt tại nút giao này vào chiều 14-5, phóng viên ghi nhận nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi di chuyển từ đường Nguyễn Văn Cừ sang phía siêu thị mini Go! An Nhơn. Nhiều trường hợp phải dừng giữa nút giao thông khi cả phía trước lẫn phía sau đều là dòng ô tô, xe tải trên QL 1 nối đuôi nhau di chuyển.

Ông Nguyễn Đức Quốc (phường Bình Định) cho biết: “Bản thân tôi nhiều lần đi qua cũng rùng mình vì quá nguy hiểm. Điều khiến người dân bức xúc là đã có đèn tín hiệu nhưng chỉ nhấp nháy đèn vàng”.

Cần sớm tháo gỡ bất cập

Theo UBND phường Bình Định, những bất cập tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương đã tồn tại nhiều năm. Không chỉ thường xuyên xảy ra va chạm, khu vực này từng xảy ra tai nạn chết người.

Trước đây, UBND thị xã An Nhơn (cũ) đã rà soát, tính toán phương án lắp đặt đèn tín hiệu, song không khả thi do vị trí nằm gần hành lang an toàn đường sắt Bắc - Nam nên chỉ có thể lắp đèn chớp vàng cảnh báo.

Khu vực ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. Ảnh: N.C

Liên quan đến nút giao trên QL 1, ông Trần Hoàng Khải - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết: Thời gian qua, người dân đã nhiều lần phản ánh. Cách đây khoảng 2 tháng, Sở Xây dựng, Phòng CSGT (Công an tỉnh), Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức rà soát, đánh giá và thống nhất phương án chỉ vận hành đèn chớp vàng.

“Các kiến nghị của người dân đã được địa phương tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, khắc phục. Đồng thời, địa phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định giao thông, chú ý quan sát khi lưu thông qua các nút giao” - ông Khải thông tin.

Đại diện Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cho biết: Hệ thống đèn tín hiệu xanh đỏ tại nút giao được lắp đặt đầu năm 2025 và đưa vào vận hành từ tháng 4-2025.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng hoạt động đã xảy ra tình trạng ùn ứ do vị trí này nằm gần ngã tư tỉnh lộ 636 - QL 1, nơi cũng có đèn tín hiệu giao thông. Vì vậy, từ tháng 5-2025, các bên thống nhất chỉ vận hành đèn chớp vàng để đảm bảo lưu thông.

Theo Phòng CSGT, hạ tầng giao thông tại nút giao vẫn chưa hoàn chỉnh, còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng có đèn tín hiệu nhưng không thể vận hành đúng chức năng. Trước nguy cơ mất ATGT, đơn vị đã nhiều lần kiến nghị sớm hoàn thiện hạ tầng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: Việc tổ chức giao thông tại nút giao QL 1 qua phường Bình Định đang gặp khó do tình trạng “dự án chồng dự án”. Trước đây, khu vực này đã có vòng xoay, sau đó tiếp tục lắp đèn tín hiệu nhưng hiện hệ thống đèn chỉ thực hiện chức năng cảnh báo.

Theo ông Tuấn, các đơn vị liên quan đang tiếp tục phối hợp tháo gỡ bất cập về hạ tầng, đồng thời theo dõi, đánh giá toàn diện tình hình giao thông để đưa ra phương án tổ chức phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân.