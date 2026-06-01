Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Đặc biệt, khi chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa mưa lũ, người dân càng nơm nớp lo tái diễn tình trạng đất lở, đá lăn.

Nhà nằm cạnh chân núi Hòn Chà, ông Nguyễn Văn Ba (xóm 4) cho hay, hoạt động khai thác đá trên núi do Công ty CP Hoàn Cầu Granite (phường An Nhơn Nam) triển khai nhiều năm qua.

Sau quá trình khai thác, một phần đỉnh núi và sườn núi phía khu dân cư bị đào bới trơ trụi, một số vị trí có độ dốc lớn với đất và đá tảng xen lẫn. Mỗi lần trời mưa dễ gây xói lở, nhiều tảng đá bị hổng chân, lăn xuống chân núi.

“Những mùa mưa bão trước đây, ban đêm, bà con đang ngủ nghe tiếng đá rơi bị giật mình, lo sợ những hòn đá lớn lăn xuống xóm nhà” - ông Ba kể.

Người dân xóm 4 (thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) bất an khi sống dưới mỏ khai thác đá núi Hòn Chà. Ảnh: N.C

Người dân địa phương cho biết, hoạt động khai thác đá trên núi Hòn Chà đã tạm dừng từ mùa mưa bão năm 2025. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, tại khu vực khai thác đá trên đỉnh núi xuất hiện phương tiện cơ giới hoạt động khiến bà con không khỏi lo lắng.

Ông Phan Đức Đệ - xóm trưởng xóm 4 - cho biết, dọc theo khu vực chân núi Hòn Chà có đường giao thông liên xóm với gần 20 hộ dân sinh sống. Thời gian qua, hiện tượng sạt lở thường xảy ra vào mùa mưa lũ, có những lần đá rơi, người dân cảm nhận được nhà cửa, mặt đất rung chuyển. Bà con lo ngại nếu hoạt động khai thác đá trên núi tiếp tục diễn ra sẽ đe dọa an toàn khu dân cư và hoạt động sản xuất nông nghiệp dưới chân núi.

Liên quan đến vấn đề này, ông Tô Minh Chánh - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây - cho hay, trước đây, doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Định (cũ) cấp phép khai thác đá trên phạm vi diện tích khoảng 26 ha.

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động khai thác đang tạm dừng để doanh nghiệp cải tạo, phục hồi môi trường trên diện tích đã khai thác, đồng thời thực hiện thủ tục thuê đất do hợp đồng trước đây đã hết hạn.

Vừa qua, địa phương cùng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn có buổi làm việc với doanh nghiệp. Qua đó, yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý về hoàn thổ và thuê đất, đồng thời khắc phục các vị trí vách đứng tại khu vực mỏ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn kiểm tra thực địa để nghiệm thu công tác hoàn thổ, nếu chưa đảm bảo sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương yêu cầu doanh nghiệp trồng lại cây xanh tại khu vực mỏ theo đúng mật độ, chủng loại và diện tích theo phương án đã được phê duyệt.

“Doanh nghiệp đã được tỉnh cấp phép nên được quyền tiếp tục khai thác theo quy định, tuy nhiên phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và phương án bảo vệ môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân” - ông Tô Minh Chánh khẳng định.