Gia đình người phụ nữ bị rơi xuống giếng viết thư cảm ơn lực lượng Công an

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhận được thư cảm ơn của gia đình người phụ nữ đi nhặt ve chai được cứu sống sau khi rơi xuống giếng sâu gần 30 m.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28-5, bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hội Phú) điều khiển xe máy đi nhặt ve chai ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Văn Linh (phường Hội Phú).

Người phụ nữ đi nhặt ve chai bị rơi xuống giếng sâu đã được lực lượng Công an ứng cứu kịp thời. Ảnh: Minh Trần

Bà để xe bên lề đường rồi đi bộ vào khu vực hoang vắng để tìm kiếm ve chai, bất ngờ bị rơi xuống giếng sâu bỏ hoang không được che chắn và không có dấu hiệu cảnh báo.

Đây là khu vực hoang vắng, ít người qua lại. Khi rơi xuống giếng, bà Út nhiều lần kêu cứu nhưng không có người nghe thấy. Trước tình cảnh trên, bà Út đã bám vào thành giếng để leo lên. Tuy nhiên gặp trời mưa, nền đất trơn nên bà rơi xuống gây chấn thương.

Bà Út đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, giếng sâu gần 30 m, ngập nước 1,3 m khiến bà Út ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe.

Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, bà Phan Thị Tuyết - Trưởng khoa Điều dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cùng một số người dân trong khu vực khi đi bộ gần đó đã nghe tiếng động lạ nên tiếp cận, phát hiện bà Út bị rơi dưới giếng.

Bà Tuyết đã gọi điện báo tin cho Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cử y, bác sĩ khẩn trương tới hiện trường và báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Công an phường Hội Phú tới ứng cứu.

Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bà Út đã được cứu hộ thành công. Khi vừa lên bờ, nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để cấp cứu.

Tại đây, bà Út được sưởi ấm và thăm khám tổng quát. Bác sĩ xác định bà bị gãy xương mu bàn chân và chấn thương khớp vai. Hiện tại, bà vẫn đang được điều trị tích cực tại đây.

Gia đình bà Út viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Ảnh: ĐVCC

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - con gái bà Út đã gửi lời cảm ơn người dân và viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Trong thư, chị Thảo bày tỏ sự cảm kích khi đơn vị đã cử lực lượng ứng cứu kịp thời.

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

