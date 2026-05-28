Nhiều đơn vị ở xã Ia Le kết nghĩa với thôn Ia Jol

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Với mục tiêu tuyên truyền, vận động hiệu quả để người dân thay đổi “nếp nghĩ cách làm”, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhiều đơn vị ở xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Lễ kết nghĩa với thôn Ia Jol của xã.

Thôn Ia Jol hiện có 106 hộ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như bắp, mì, lúa 1 vụ… nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thôn hiện còn 10 hộ nghèo và 37 hộ cận nghèo.

Đại diện các đơn vị ký kết bản ghi nhớ tại lễ kết nghĩa. Ảnh: N.D

Theo bản ghi nhớ kết nghĩa, Phòng Văn hóa - Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Xã đoàn Ia Le và Trường THCS Trần Phú sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thay đổi “nếp nghĩ cách làm”, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình khó khăn, người yếu thế…

Tặng quà cho các hộ nghèo ở thôn Ia Jol. Ảnh: N.D

Nhân dịp này, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Le cùng các đơn vị kết nghĩa đã trao tặng quà cho 10 hộ nghèo ở thôn Ia Jol, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

