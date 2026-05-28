Nhiều đơn vị ở xã Ia Le kết nghĩa với thôn Ia Jol

(GLO)- Với mục tiêu tuyên truyền, vận động hiệu quả để người dân thay đổi “nếp nghĩ cách làm”, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhiều đơn vị ở xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Lễ kết nghĩa với thôn Ia Jol của xã.

Thôn Ia Jol hiện có 106 hộ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như bắp, mì, lúa 1 vụ… nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thôn hiện còn 10 hộ nghèo và 37 hộ cận nghèo.

Đại diện các đơn vị ký kết bản ghi nhớ tại lễ kết nghĩa. Ảnh: N.D

Theo bản ghi nhớ kết nghĩa, Phòng Văn hóa - Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Xã đoàn Ia Le và Trường THCS Trần Phú sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thay đổi “nếp nghĩ cách làm”, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình khó khăn, người yếu thế…

Tặng quà cho các hộ nghèo ở thôn Ia Jol. Ảnh: N.D

Nhân dịp này, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Le cùng các đơn vị kết nghĩa đã trao tặng quà cho 10 hộ nghèo ở thôn Ia Jol, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.