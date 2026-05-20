Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

NGỌC TÚ (Thực hiện)
(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - đã nói về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Hội thời gian tới.

* Thưa bà, việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 25-3-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang đặt ra những yêu cầu đổi mới nào đối với hoạt động của Hội Nông dân tỉnh?

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh RƠ CHĂM H’HỒNG. Ảnh: NVCC
- Việc triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW và các kế hoạch của Tỉnh ủy đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đổi mới rất toàn diện đối với tổ chức Hội Nông dân.

Chúng tôi xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm. Sau khi sắp xếp tổ chức, toàn tỉnh đã hình thành 135 cơ sở Hội cấp xã với hơn 3.200 ủy viên ban chấp hành, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, yêu cầu đổi mới còn thể hiện ở việc nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với lợi ích hội viên.

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, qua đó thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nông dân, góp phần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

* Để đạt các chỉ tiêu như kết nạp trên 6.000 hội viên mỗi năm, nâng cao kỹ năng số cho 70% hội viên và phát triển mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

- Đây là những chỉ tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các cấp Hội.

Trước hết, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh đã kết nạp mới hơn 25.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 322.660 hội viên; riêng năm 2025 kết nạp hơn 7.100 hội viên mới. Đây là cơ sở để phấn đấu đạt mục tiêu kết nạp trên 6.000 hội viên mỗi năm thời gian tới.

Thứ hai, Hội sẽ đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông dân. Thời gian qua, đã có gần 7.800 lượt cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng; hàng nghìn hội viên được đào tạo kỹ năng sản xuất, kỹ năng liên kết và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Trên nền tảng đó, chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao kỹ năng số cho khoảng 70% hội viên, giúp nông dân từng bước thích ứng với chuyển đổi số.

Thứ ba, đối với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, gắn với hỗ trợ vốn, KHKT và liên kết thị trường. Hiện nay, mỗi năm có trên 200 nghìn hộ đăng ký thi đua và đã có hơn 75.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để lan tỏa các mô hình hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Qua sự hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật, bà Nguyễn Thị Hiền (thôn Hội An, xã Vạn Đức) đã phát triển thành công mô hình nhà kính trồng rau thủy canh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Chương Hiếu
* Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Hội Nông dân tỉnh sẽ làm gì để phát huy vai trò “chủ thể” của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới và tham gia chuỗi giá trị?

- Chúng tôi luôn xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển. Vì vậy, mọi chủ trương, hoạt động của Hội đều hướng đến việc khơi dậy nội lực, nâng cao năng lực cho người nông dân.

Thời gian qua, phong trào nông dân đã đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, hội viên đóng góp hàng tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công và hiến khoảng 65.000 m² đất để xây dựng hạ tầng.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất, thúc đẩy tham gia HTX, tổ hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Hiện toàn tỉnh đã hình thành hàng trăm chi, tổ Hội nghề nghiệp với hàng chục nghìn hội viên tham gia, tạo nền tảng quan trọng để phát triển sản xuất quy mô lớn, bền vững.

Cùng với việc phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới và tham gia chuỗi giá trị, Hội sẽ tăng cường đào tạo kỹ năng công nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Riêng năm 2026, Hội sẽ tổ chức 12 lớp tập huấn về xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và 12 lớp tập huấn về thương mại điện tử (mỗi lớp 60 học viên). Đây là những nội dung rất thiết thực, giúp nông dân từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, chúng tôi triển khai tập huấn khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông dân tiếp cận tư duy kinh tế mới, mạnh dạn đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý là Hội tiếp tục duy trì các hoạt động “bình dân học vụ” trong hội viên nông dân. Đây không chỉ là nâng cao trình độ cơ bản mà còn là nền tảng để nông dân tiếp cận KHCN và chuyển đổi số.

Chúng tôi tin rằng, khi nông dân được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và có môi trường thuận lợi, họ không chỉ làm chủ sản xuất mà còn trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

* Xin cảm ơn bà!

