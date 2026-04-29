Cá ngừ đại dương "khổng lồ" nặng hơn 300 kg cập bến tại cảng cá Tam Quan

(GLO)- Cuối tháng 4-2026, cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi từng đoàn tàu đánh bắt xa bờ nối đuôi nhau cập bến. Mỗi khoang tàu đầy ắp cá tươi, trong đó có những con cá ngừ đại dương "khổng lồ", nặng hơn 300 kg.

Tàu cá khai thác cá ngừ đại dương nối đuôi nhau cập bờ ở cảng cá Tam Quan. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Đặng Văn Dẫn - quyền Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, từ đầu tháng 4 đến nay, cảng đón 1.155 lượt tàu cập bến, sản lượng ước đạt khoảng 2.553 tấn cá đại dương.

Dù số lượt tàu giảm nhưng sản lượng lại tăng mạnh, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy ngư trường đang thuận lợi và hiệu quả khai thác được cải thiện rõ rệt.

Con cá ngừ đại dương "khổng lồ" nặng 310 kg cập cảng vào ngày 27-4, trên tàu cá của ông Nguyễn Kim Lợi (ở phường Hoài Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Không chỉ dồi dào về sản lượng, chất lượng cá cũng là điểm sáng đáng chú ý. Nổi bật là 1 con cá ngừ đại dương nặng tới 310 kg do tàu cá BĐ 99141-TS của ngư dân Nguyễn Kim Lợi (ở phường Hoài Nhơn) khai thác.

Bên cạnh đó, 1 con khác nặng 245 kg cũng được tàu cá BĐ 95704-TS của ông Huỳnh Kim Anh (ở phường Hoài Nhơn Bắc) đưa vào bờ trong những ngày qua.

Cá đại dương đang được thương lái thu mua với giá 110.000 đồng/kg tại cảng cá Quy Nhơn và 100.000-110.000 đồng/kg tại cảng Tam Quan, tăng 5.000-10.000 đồng/kg so với cùng thời điểm.

Với mức giá này, con cá nặng 310 kg của ngư dân Nguyễn Kim Lợi có thể mang về hơn 30 triệu đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những chuyến vươn khơi dài ngày đầy vất vả.