Cá ngừ đại dương "khổng lồ" nặng hơn 300 kg cập bến tại cảng cá Tam Quan

TRỌNG LỢI
(GLO)- Cuối tháng 4-2026, cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi từng đoàn tàu đánh bắt xa bờ nối đuôi nhau cập bến. Mỗi khoang tàu đầy ắp cá tươi, trong đó có những con cá ngừ đại dương "khổng lồ", nặng hơn 300 kg.

Tàu cá khai thác cá ngừ đại dương nối đuôi nhau cập bờ ở cảng cá Tam Quan. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Đặng Văn Dẫn - quyền Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, từ đầu tháng 4 đến nay, cảng đón 1.155 lượt tàu cập bến, sản lượng ước đạt khoảng 2.553 tấn cá đại dương.

Dù số lượt tàu giảm nhưng sản lượng lại tăng mạnh, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy ngư trường đang thuận lợi và hiệu quả khai thác được cải thiện rõ rệt.

Con cá ngừ đại dương "khổng lồ" nặng 310 kg cập cảng vào ngày 27-4, trên tàu cá của ông Nguyễn Kim Lợi (ở phường Hoài Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Không chỉ dồi dào về sản lượng, chất lượng cá cũng là điểm sáng đáng chú ý. Nổi bật là 1 con cá ngừ đại dương nặng tới 310 kg do tàu cá BĐ 99141-TS của ngư dân Nguyễn Kim Lợi (ở phường Hoài Nhơn) khai thác.

Bên cạnh đó, 1 con khác nặng 245 kg cũng được tàu cá BĐ 95704-TS của ông Huỳnh Kim Anh (ở phường Hoài Nhơn Bắc) đưa vào bờ trong những ngày qua.

Cá đại dương đang được thương lái thu mua với giá 110.000 đồng/kg tại cảng cá Quy Nhơn và 100.000-110.000 đồng/kg tại cảng Tam Quan, tăng 5.000-10.000 đồng/kg so với cùng thời điểm.

Với mức giá này, con cá nặng 310 kg của ngư dân Nguyễn Kim Lợi có thể mang về hơn 30 triệu đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những chuyến vươn khơi dài ngày đầy vất vả.

Con cá ngừ đại dương nặng 245 kg. Ảnh: ĐVCC

Tin liên quan

Ngư dân Gia Lai phấn khởi trúng mùa cá ngừ đại dương trước Tết.

Ngư dân Gia Lai trúng mùa cá ngừ đại dương

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cảng cá ở Gia Lai trở nên sôi động khi nhiều tàu câu cá ngừ đại dương liên tục cập bến với khoang cá đầy ắp. Sản lượng cao, giá bán ổn định giúp ngư dân có một cái Tết vui vẻ, phấn khởi.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Kinh tế

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nông nghiệp

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Nông nghiệp

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

Nông nghiệp

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nông dân trồng cà phê tại Gia Lai đang từng bước tiếp cận một công cụ quản lý rủi ro mới: bảo hiểm chỉ số thời tiết. Đây là giải pháp thiết thực giúp ổn định thu nhập và nâng cao khả năng chống chịu cho ngành cà phê địa phương.

