Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) đề nghị khẩn trương xây dựng mở rộng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số. Ảnh: Phi Long

Hiện nay, Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) có hơn 2.000 tàu lớn, nhỏ thường xuyên neo đậu. Trung bình mỗi năm tại Cảng nhập hơn 20.000 tấn hải sản các loại.

Tuy nhiên, hệ thống cảng cá và khu neo đậu hiện đã quá tải, thường xuyên bị bồi lấp, gây khó khăn cho việc neo đậu, tránh trú bão và đảm bảo an toàn tàu thuyền.

Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án di dời tàu thuyền về neo đậu tại khu vực cảng cá Tam Quan, ước tính dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.865 tỷ đồng, trong đó 2.200 tỷ đồng dành cho xây dựng, mở rộng cảng cá và khu neo đậu với quy mô 95 ha, sức chứa khoảng 2.400 tàu.

Cùng với đó, tỉnh cũng bố trí khoảng 665 tỷ đồng cho chính sách hỗ trợ di dời và ổn định đời sống ngư dân. Phường Hoài Nhơn Bắc cũng đã chuẩn bị 30 ha đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Phải quyết tâm xây dựng xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, các ngành của tỉnh và địa phương cần phân kỳ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung làm tốt công đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng không gian triển khai các hạng mục của dự án.

Sắp xếp và bố trí số lượng tàu thuyền neo đậu phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đầu tư, chế biến sâu tại cảng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2, từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) kiểm tra tại khu vực luồng tàu vào Cảng cá Tam Quan. Ảnh: Phi Long﻿

Đồng thời, khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi nghề phù hợp để ổn định đời sống lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành nạo vét luồng lạch cửa biển Tam Quan nhằm tránh bị bồi lấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu lớn di chuyển trong quá trình ra vào cảng.