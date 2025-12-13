Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI: Gia Lai có 1 tác giả đạt giải

LAM NGUYÊN
(GLO)- Tối 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI - năm 2025.

Tại buổi lễ, có 88 tác phẩm xuất sắc nhất được vinh danh, trong đó có 8 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 40 giải khuyến khích.

Ở hạng mục Ảnh, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai) đạt giải khuyến khích với tác phẩm ghi lại khung cảnh Lễ tiễn hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từ Campuchia về nước, qua đó khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của 2 đất nước, 2 dân tộc qua các thời kỳ.

3b7babfa1cbd93e3caac.jpg
Tác phẩm đạt giải khuyến khích của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc

Năm nay, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 2.412 tác phẩm ở 8 hạng mục: Báo/Tạp chí tiếng Việt; Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số-đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Không chỉ tăng gấp đôi về số lượng tác phẩm so với các mùa giải trước, chủ đề của các tác phẩm cũng tiếp tục bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa quan trọng và thành tựu của đất nước trên mọi lĩnh vực.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự giải thưởng năm nay đã thể hiện tư duy đổi mới, góc nhìn sáng tạo và năng lực truyền tải những thông điệp tích cực, truyền cảm hứng về Việt Nam trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

null