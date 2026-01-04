Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

Tham dự lễ bàn giao có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

img-3951.jpg
Căn nhà mới của bà Lê Thị Hòa có diện tích 50 m2, được xây dựng kiên cố. Ảnh: H.P
img-3857.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh trò chuyện với bà Hòa trong căn nhà mới. Ảnh: H.P

Căn nhà của bà Lê Thị Hòa bị sập do bão số 13 và được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông (Bộ CHQS tỉnh) về hỗ trợ xây dựng.

Căn nhà có diện tích 50 m2, được xây dựng kiên cố, khang trang với tổng giá trị 170 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, địa phương, nhà hảo tâm và đóng góp của gia đình.

img-3897.jpg
Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà. Ảnh: H.P

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung quán triệt, triển khai “làm ngay, làm nhanh, làm đúng tiến độ, làm chất lượng hiệu quả”, coi việc giúp nhân dân xây dựng lại nhà mới, sửa chữa nhà hư hỏng do bão lũ là “mệnh lệnh từ trái tim”.

img-3970.jpg
Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 tặng quà cho các gia đình có nhà mới nhờ sự hỗ trợ xây dựng từ các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Trong đó, Quân khu 5 đã thành lập 610 đội xây dựng, 314 tổ sửa chữa nhà với tổng quân số 148.189 đồng chí để hỗ trợ xây dựng 402 căn nhà.

Ngoài ra, các đơn vị của Bộ Quốc phòng cũng đảm nhận xây dựng 188 căn nhà cho nhân dân.

“Đây là chiến dịch đặc biệt, chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã, là chiến dịch của lòng người, hết sức nhân văn; thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Trên tinh thần đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết tâm đến ngày 10-1 phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ người dân xây mới nhà ở” - Thiếu tướng Trần Minh Trọng nhấn mạnh.

img-3913.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng khẳng định vai trò nòng cốt của quân đội trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” để thần tốc hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả, xây dựng lại nhà ở.

img-4051.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quà cho người dân nhân dịp nhà mới được bàn giao. Ảnh: H.P
lanh-dao-quan-khu-5-va-lanh-dao-tinh-chia-vui-voi-gia-dinh-ba-hoa-khi-nha-moi-hoan-thanh-va-ban-giao.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 6 từ trái qua) cùng lãnh đạo Quân khu 5 chia vui với gia đình bà Hòa nhân dịp bàn giao nhà mới. Ảnh: H.P

“Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội đã không quản khó khăn, gian khổ, trực tiếp tham gia từ khâu khảo sát, tổ chức lực lượng đến thi công, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội” - đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

img-4067.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho người dân nhân dịp nhà mới được bàn giao. Ảnh: H.P
img-4074.jpg
Người dân phấn khởi nhận quà từ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và chính quyền địa phương đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhân dịp các gia đình được bàn giao nhà mới.

img-4084.jpg
Bộ CHQS tỉnh tuyên dương, tặng quà cho lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở. Ảnh: H.P
Clip: Anh Tuấn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

LIVE Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

Thời sự

(GLO)- Hãy cùng nói lời tạm biệt những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025 để hân hoan chào đón năm 2026 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khát vọng mới trong không khí sôi động của chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành và dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành, dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Thời sự

(GLO)- Sáng 31-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 360.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Xây dựng cụ thể phương án và kế hoạch tăng trưởng năm 2026

Xây dựng cụ thể phương án và kế hoạch tăng trưởng năm 2026

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.

Cùng đếm ngược chờ đón đêm Gia Lai Countdown 2026

Cùng đếm ngược chờ đón đêm Gia Lai Countdown 2026

Thời sự

(GLO)- Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu Quy Nhơn và Pleiku vào tối 31-12, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tin, khát vọng của người dân Gia Lai trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng.

null