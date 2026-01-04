Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

Tham dự lễ bàn giao có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Căn nhà mới của bà Lê Thị Hòa có diện tích 50 m2, được xây dựng kiên cố. Ảnh: H.P

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh trò chuyện với bà Hòa trong căn nhà mới. Ảnh: H.P

Căn nhà của bà Lê Thị Hòa bị sập do bão số 13 và được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông (Bộ CHQS tỉnh) về hỗ trợ xây dựng.

Căn nhà có diện tích 50 m2, được xây dựng kiên cố, khang trang với tổng giá trị 170 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, địa phương, nhà hảo tâm và đóng góp của gia đình.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà. Ảnh: H.P

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung quán triệt, triển khai “làm ngay, làm nhanh, làm đúng tiến độ, làm chất lượng hiệu quả”, coi việc giúp nhân dân xây dựng lại nhà mới, sửa chữa nhà hư hỏng do bão lũ là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 tặng quà cho các gia đình có nhà mới nhờ sự hỗ trợ xây dựng từ các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Trong đó, Quân khu 5 đã thành lập 610 đội xây dựng, 314 tổ sửa chữa nhà với tổng quân số 148.189 đồng chí để hỗ trợ xây dựng 402 căn nhà.

Ngoài ra, các đơn vị của Bộ Quốc phòng cũng đảm nhận xây dựng 188 căn nhà cho nhân dân.

“Đây là chiến dịch đặc biệt, chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã, là chiến dịch của lòng người, hết sức nhân văn; thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Trên tinh thần đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết tâm đến ngày 10-1 phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ người dân xây mới nhà ở” - Thiếu tướng Trần Minh Trọng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng khẳng định vai trò nòng cốt của quân đội trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” để thần tốc hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả, xây dựng lại nhà ở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quà cho người dân nhân dịp nhà mới được bàn giao. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 6 từ trái qua) cùng lãnh đạo Quân khu 5 chia vui với gia đình bà Hòa nhân dịp bàn giao nhà mới. Ảnh: H.P

“Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội đã không quản khó khăn, gian khổ, trực tiếp tham gia từ khâu khảo sát, tổ chức lực lượng đến thi công, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội” - đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho người dân nhân dịp nhà mới được bàn giao. Ảnh: H.P

Người dân phấn khởi nhận quà từ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và chính quyền địa phương đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhân dịp các gia đình được bàn giao nhà mới.

Bộ CHQS tỉnh tuyên dương, tặng quà cho lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở. Ảnh: H.P