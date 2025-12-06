Phó Chính ủy Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng quân đội xây nhà cho người dân vùng bão lũ

(GLO)- Ngày 6-12, Đại tá Trần Minh Trọng-Phó Chính ủy Quân khu 5 dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, động viên lực lượng quân đội đang tham gia xây nhà cho người dân vùng bão lũ của tỉnh Gia Lai.

Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh, Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Mười (thôn Dương Xuân, phường An Nhơn Bắc), bà Lê Thị Cúc (thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) xây dựng nhà mới.

Đại tá Trần Minh Trọng (thứ 3 từ trái sang) thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đang hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Mười (thôn Dương Xuân, phường An Nhơn Bắc) xây dựng nhà mới. Ảnh: H.P

Thăm động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, Đại tá Trần Minh Trọng khẳng định, chương trình xây dựng nhà ở lần này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia, giúp đỡ cũng như gắn bó của quân đội đối với người dân trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đặc biệt, mục tiêu đặt ra là đảm bảo tất cả các hộ có nhà bị sập đều có nhà ở ổn định, an toàn và đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hồng (thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) xây lại nhà mới. Ảnh: H.P

Trên tinh thần đó, Phó Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh và đề nghị Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân hiệp đồng tổ chức lực lượng chặt chẽ, thi công khoa học, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong mọi khâu.

Đồng thời, các lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân phải chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quan hệ quân dân, giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ theo phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”; phấn đấu hoàn thành các căn nhà trước 31-1-2026.

Đại tá Trần Minh Trọng (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện, động viên ông Lê Văn Mười (thôn Dương Xuân, phường An Nhơn Bắc). Ảnh: H.P

Trò chuyện thân tình với 3 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ, Đại tá Trần Minh Trọng ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát của các gia đình. Đồng thời khẳng định, lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ hết mức để các gia đình sẽ kịp đón Tết trong ngôi nhà mới.

Lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ. Clip: Anh Tuấn