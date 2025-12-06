Phó Chính ủy Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng quân đội xây nhà cho người dân vùng bão lũ

Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh, Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Mười (thôn Dương Xuân, phường An Nhơn Bắc), bà Lê Thị Cúc (thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) xây dựng nhà mới.
Thăm động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, Đại tá Trần Minh Trọng khẳng định, chương trình xây dựng nhà ở lần này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia, giúp đỡ cũng như gắn bó của quân đội đối với người dân trong những thời điểm khó khăn nhất.
Đặc biệt, mục tiêu đặt ra là đảm bảo tất cả các hộ có nhà bị sập đều có nhà ở ổn định, an toàn và đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.
Trên tinh thần đó, Phó Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh và đề nghị Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân hiệp đồng tổ chức lực lượng chặt chẽ, thi công khoa học, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong mọi khâu.
Đồng thời, các lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân phải chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quan hệ quân dân, giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ theo phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”; phấn đấu hoàn thành các căn nhà trước 31-1-2026.
Trò chuyện thân tình với 3 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ, Đại tá Trần Minh Trọng ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát của các gia đình. Đồng thời khẳng định, lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ hết mức để các gia đình sẽ kịp đón Tết trong ngôi nhà mới.
Đợt thiên tai bão lũ vừa qua đã làm hơn 1.000 ngôi nhà của người dân ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị sập hơn hoàn toàn.
Để giúp nhân dân ổn định cuộc sống, Bộ Quốc phòng đã giao Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ tham gia hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh xây dựng mới 401 ngôi nhà (các đơn vị của Bộ xây 188 ngôi nhà và Quân khu 5 xây 213 ngôi) để hướng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng quân đội đảm nhận thực hiện hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện 30 căn nhà, Quân đoàn 34 thực hiện 64 căn và Vùng 3 Hải quân thực hiện 6 căn.
Các đơn vị quân đội đã tổ chức 100 đội xây dựng với gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ và huy động 80 phương tiện để tham gia hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới.
Đến ngày 6-12, các đơn vị cùng người dân đã khởi công xây dựng 64 căn (49 căn đang làm móng, 15 căn đang xây tường), 36 nhà đã làm mặt bằng.