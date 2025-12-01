Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quân đội sẽ xây mới 100 căn nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đảm nhận hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà cho các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do các đợt bão lũ vừa qua tại tỉnh.

Trước mắt, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẽ đảm nhận hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà, Quân đoàn 34 hỗ trợ xây dựng 70 căn.

bo-doi-se-ho-tro-nhan-dan-xay-dung-100-can-nha-moi-sau-bao-lu.jpg
Trước mắt, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẽ đảm nhận hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà mới cho nhân dân có nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ vừa qua. Ảnh: H.P

Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 20 đội thợ gồm: Cơ quan Bộ CHQS tỉnh, 6 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực; Trung đoàn Bộ binh 739 và Trung đoàn Bộ binh 991. Mỗi đội có 10-15 cán bộ, chiến sĩ; bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao.

Giao nhiệm vụ cho các lực lượng vào trưa 1-12, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" là thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. "Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống là mục tiêu, trách nhiệm chính trị, sự tri ân, gắn bó máu thịt của bộ đội với nhân dân"-Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.

img-0494.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân xây mới nhà nhà sau bão lũ. Ảnh: H.P

Quá trình thực hiện, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với Quân đoàn 34 và các địa phương, rà soát đúng đối tượng hỗ trợ, chuẩn bị đầy đủ vật chất, bảo đảm đầy đủ mọi điều kiện về nơi ăn ở, phương tiện cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị triển khai thực nhiệm vụ phải chặt chẽ, báo cáo tiến độ, kết quả hằng ngày để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quan hệ quân-dân theo phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

z7278564836053-8d9519b96ab3fc5197da68b507c5cf3d.jpg
Bộ CHQS tỉnh sẽ bố trí lực lượng có tay nghề thợ xây cao, phấn đấu hỗ trợ càng nhiều hộ dân càng tốt. Ảnh: H.P

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, ngoài chỉ tiêu “cứng”, Bộ CHQS tỉnh sẽ phấn đấu hỗ trợ càng nhiều hộ dân sữa chữa, xây dựng lại nhà mới càng tốt; phấn đấu bàn giao nhà trước 31-1-2026 để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Sáng 1-12, Lữ đoàn 573 (thuộc Quân khu 5, đóng ở phường An Nhơn Nam) đã tổ chức xuất quân các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị sập đổ sau mưa lũ.

z7277701902739-f71b596e88ded183e7f75e497f7ae0b4.jpg
Lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk của Lữ đoàn 573 thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước kế hoạch. Ảnh: T.T

Thực hiện kế hoạch của Quân khu 5, Lữ đoàn 573 đã cử 3 tổ xây dựng nhà cho nhân dân; mỗi tổ có 15 cán bộ, chiến sĩ. Giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tá Vương Đức Vũ-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573 yêu cầu các lực lượng của đơn vị xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng lại nhà cho nhân dân sau thiên tai.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước tiến độ được giao.

TRƯƠNG TRINH

