Tạp chí Nhà đầu tư hỗ trợ người dân xã Ngô Mây khắc phục hậu quả thiên tai

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 8-1, Đại diện Tạp chí Nhà đầu tư đã trao 100 triệu đồng cho 2 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13 ở thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây.

Hai hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở là gia đình ông Ngụy Đình Liên và ông Nguyễn Đức Cầu.

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hồng - Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ Tạp chí Nhà đầu tư đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí giúp các gia đình sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang, việc xây dựng nhà ở cho 2 hộ đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026.

trao-nha-sap.jpg
Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hồng (thứ hai từ bên phải sang) cùng lãnh đạo địa phương trao kinh phí hỗ trợ cho người dân. Ảnh: T.Lợi

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Phạm Ngọc Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngô Mây gửi lời cảm ơn đến Tạp chí Nhà đầu tư đã kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ông Thái cho biết: Cơn bão số 13 và đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, tài sản và hoa màu trên địa bàn xã, trong khi điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của Tạp chí Nhà đầu tư góp phần giúp người dân xã Ngô Mây từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

