Gia Lai: Ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ

(GLO)- Chiều 1-12, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ; phấn đấu bàn giao trước ngày 31-1-2026 để bà con kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Tại khu vực Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông), 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh) đã tham gia động thổ xây dựng nhà mới cho gia đình ông Lê Thạch Ngọc có nhà bị sập đổ do ảnh hưởng của các đợt bão lũ vừa qua.

Ông Ngọc được chính quyền địa phương bố trí đất để xây dựng nhà mới (63 m2) tại khu dân cư xen ghép khu vực Hải Bắc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 739 giúp gia đình ông Ngọc động thổ xây dựng lại nhà mới. Ảnh: N.H

Theo Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh, việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ xây mới nhà ở không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là hành động thiết thực để giúp bà con có nơi ở an toàn, vững chắc, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Riêng tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà để xây dựng lại 20 căn nhà bị sập đổ do bão lũ.

Lực lượng Công an vận chuyển vật liệu giúp gia đình ông Ngọc xây dựng nhà mới. Ảnh: N.H

Phát biểu phát động ra quân xây dựng nhà ở mới cho nhân dân tại thôn Chánh Hội (xã Ngô Mây), Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định, việc Quân đội tham gia xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân-dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ hồ" trong thời kỳ mới.

Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát biểu phát động ra quân xây dựng nhà ở mới cho nhân dân tại thôn Chánh Hội (xã Ngô Mây). Ảnh: H.P

Đại tá Mai Kim Bình yêu cầu các đội xây dựng phải quyết tâm thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc-táo bạo, trách nhiệm cao nhất. Thực hiện phương châm "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "vượt nắng, thắng mưa".

Cùng với đó, tận dụng tối đa mọi vật chất, phương tiện trong biên chế để thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu bàn giao nhà trước 31-1-2026 để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị phải quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội, quy định của địa phương và giữ nghiêm kỷ luật dân vận; bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ. Ảnh: H.P

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng ít nhất 100 căn nhà mới cho nhân dân vùng bão lũ, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 20 đội thợ; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thành lập 4 đội thợ.

Mỗi đội có 10-15 cán bộ, chiến sĩ; bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao. Ngoài ra, các lực lượng của Quân đoàn 34 gồm Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 cũng sẽ tham gia nhiệm vụ này.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (bìa phải) chia sẻ với người thôn xã Ngô Mây về phương án hỗ trợ xây dựng nhà. Ảnh: H.P

Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị Quân đội đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình khảo sát, xác định vị trí từng ngôi nhà cụ thể; hiệp đồng, thống nhất nội dung, thời gian, thiết kế, bàn giao cho các đội thợ xây dựng của các đơn vị thực hiện bảo đảm ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh sẽ thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình, quyết tâm cùng với Quân đoàn 34 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây Phạm Ngọc Thái, đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Trong đó, toàn xã có 14 nhà sập hoàn toàn, 147 nhà tốc mái nặng, 746 nhà tốc mái 30-70% và hơn 3.000 nhà bị ngập nước.

“Trong khó khăn chồng chất ấy, sự tiếp sức, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị quân đội chính là điểm tựa vững chắc nhất để địa phương cùng người dân khắc phục nhanh nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đảng ủy và UBND xã sẽ chỉ đạo các lực lượng có liên quan của xã làm việc với tinh thần cao nhất, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị quân đội để đảm bảo những ngôi nhà mới của người dân không chỉ nhanh mà còn phải thật đẹp, kiên cố”-ông Thái chia sẻ.