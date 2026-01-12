Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Tham gia đoàn công tác Trung ương có các đồng chí: Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (giữa) đến thăm, chia sẻ niềm vui nhà mới với bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ở xã Tuy Phước Đông). Ảnh: H.P

Hoàn thành xây dựng 651 căn nhà bị sập do bão lũ

Trong tháng 11-2025, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử. Đây là chuỗi thiên tai nặng nề nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp báo cáo về kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.P

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, toàn tỉnh có hơn 51.800 nhà bị ngập nước; 28.196 nhà dân bị sập đổ/cuốn trôi, hư hỏng nặng, cần được xây dựng, sửa chữa khẩn cấp. Trong đó, có 674 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hư hỏng trên 70%, còn lại là nhà bị hư hỏng nặng từ 30-70%. Thiệt hại về nhà ở ước khoảng 1.510 tỷ đồng.

Để giúp nhân dân ổn định cuộc sống, tỉnh đã xuất cấp kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà đối với các hộ có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 2-5 triệu đồng/nhà đối với các hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng; 20 triệu đồng/nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn cần sửa chữa lại nhà ở. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ tạm cư và an sinh cho người dân theo hình thức xen ghép hoặc bố trí tập trung tại các doanh trại quân đội trong thời gian chờ xây dựng, sửa chữa nhà ở, bảo đảm không để người dân thiếu chỗ ở sau bão lũ.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh. Ảnh: H.P

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tại chỗ; tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ tối đa thời gian, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Bộ đội hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: H.P

Trong đó, tỉnh huy động tổng lực các lực lượng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Đặc biệt lực lượng quân đội đã huy động 1.239 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà; Công an tỉnh đã huy động 650 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng 87 nhà…

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa 27.522 căn nhà; xây dựng hoàn thành 651/674 căn nhà bị sập do bão lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết thêm: “Đối với 23 căn nhà chưa hoàn thành, chủ yếu là các hộ xây dựng nhà ở với quy mô lớn, kết cấu kiên cố nhiều tầng nên thời gian thi công kéo dài hơn so với mặt bằng chung. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15-1-2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định tỉnh luôn theo sát từng công trình nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng xây dựng nhà ở cho nhân dân. Ảnh: H.P

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: Trong suốt quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, lãnh đạo tỉnh luôn theo sát từng công trình, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng xây dựng nhà ở cho nhân dân.

“Đến từng căn nhà, niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được trực tiếp chứng kiến sự xúc động, phấn khởi của các hộ dân thuộc diện hỗ trợ khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Nhà nước và tình cảm quân - dân gắn bó keo sơn” - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Vì nhân dân phục vụ

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” lực lượng quân đội và công an đã huy động lực lượng, phương tiện, luôn bám sát cơ sở, làm việc liên tục, khẩn trương để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình nhà ở, giúp người dân sớm có lại mái ấm vững chãi sau thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ thi công Dự án tái định cư di dời các hộ thuộc khu vực phía Đông đường ven biển (thuộc thôn An Quang Đông, xã Đề Gi). Ảnh: H.P

Đại tá Vũ Cao Sơn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) cho biết: Bộ Công an đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. Chiến dịch được triển khai thần tốc và hoàn thành sớm việc hỗ trợ người dân xây dựng mới 419 căn nhà (tỉnh Gia Lai có 87 căn) sau bão lũ, vượt 30% mốc thời gian so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Công an cũng hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây mới. Cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp 1 ngày lương để tham gia chương trình.

Lực lượng quân đội cũng làm việc với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa”, “làm ngày làm đêm”, “cả ngày nghỉ, xuyên Lễ, Tết”. Trong đó, toàn quân đã huy động khoảng 312.575 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 10.543 lượt phương tiện để giúp đỡ nhân dân xây dựng mới 619 nhà ở và sửa chữa lại hàng chục nghìn căn nhà bị hư hỏng sau thiên tai.

Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định quân đội hỗ trợ người dân xây dựng nhà sau bão lũ là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: H.P

Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: “Việc bộ đội tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở sau thiên tai không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm của quân đội trong thời bình và là tình cảm sâu nặng của người lính đối với nhân dân”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã biểu dương những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời đánh giá cao việc hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với các lực lượng trong triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng khẳng định, Chiến dịch đã thể hiện rõ quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; cùng với các quyết sách kịp thời, phù hợp trong bối cảnh hết sức khẩn trương cũng như phương án huy động lực lượng tham gia linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đối với 23 căn nhà còn lại trong “Chiến dịch Quang Trung”, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai khẩn trương hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; trường hợp cần thiết phải chủ động huy động thêm lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ nhân dân.

“Thường trực Chính phủ đã trao đổi và thống nhất với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hỗ trợ các gia đình có nhà bị hư hỏng mỗi hộ 5 triệu đồng, 10 triệu đồng đối với các gia đình có nhà bị sập do bão lũ. Đây là sự quan tâm thiết thực, góp phần giúp các gia đình có điều kiện mua sắm những vật dụng cần thiết, ổn định cuộc sống và đón Tết vui tươi, ấm áp” - Phó Thủ tướng thông tin.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Gia Lai cần khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư để di dời người dân vùng thiên tai đến nơi an toàn. Đối với các thiệt hại về hạ tầng thiết yếu, tỉnh phải thống kê đầy đủ, báo cáo Chính phủ để xem xét tiếp tục hỗ trợ để có nguồn lực tái thiết.