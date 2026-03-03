Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong tỉnh.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nhật Trường

Năm 2025, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ với tinh thần “Thần tốc, làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác quán triệt, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đưa nội dung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một trong những trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổng số nhiệm vụ Trung ương giao tỉnh là 103 nhiệm vụ, trong đó có 25 nhiệm vụ thường xuyên. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 69 nhiệm vụ; 9 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và không có nhiệm vụ quá hạn.

Đặc biệt, trong giai đoạn cấp bách từ ngày 19-6 đến 30-6-2025, tỉnh đã hoàn thành 16/16 nhiệm vụ, bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập vận hành thông suốt từ ngày 1-7-2025, không để xảy ra gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ở giai đoạn đột phá từ 1-7 đến 31-12-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 25/25 nhiệm vụ, tập trung khắc phục tồn tại về hạ tầng số, hoàn thiện các nền tảng dùng chung và chuẩn hóa, kết nối các cơ sở dữ liệu quan trọng.

Trong triển khai Đề án 06, tỉnh đã hoàn thành 30 nhiệm vụ trong năm 2025, tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng quan trọng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đã giúp cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa các giao dịch tài chính; quản lý an sinh xã hội hiệu quả hơn và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Định hướng năm 2026, Ban Chỉ đạo xác định tập trung vào 3 trụ cột: hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp liên thông; nâng cao chất lượng, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ, làm sạch dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu dân cư, đất đai, bảo hiểm, doanh nghiệp.

Tỉnh sẽ tiếp tục lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cải cách, chuyển đổi số; đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong triển khai phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 thời gian qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: tiến độ một số nhiệm vụ còn chậm; chất lượng dịch vụ công trực tuyến chưa đồng đều; việc khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá; cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ thụ động quản lý sang chủ động, tích cực trong kiến tạo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn hệ thống phải xác định rõ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trọng tâm là tập trung thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược.

Thứ nhất là đột phá về thể chế: tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình thủ tục; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ hai là đột phá về hạ tầng: ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng số đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt; xây dựng và làm sạch các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thứ ba là đột phá về nguồn nhân lực: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số; xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin đủ năng lực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong tình hình mới.

Với quyết tâm chính trị cao, Gia Lai phấn đấu tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất trong năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong triển khai, thực hiện Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” của tỉnh trong năm 2025.