Gia Lai: Điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường.

Theo đó, đối với các cơ quan thuộc UBND tỉnh, đối tượng đánh giá là đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND cấp xã, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Dự kiến khoảng 1.600 phiếu.

Đối với UBND cấp xã, đối tượng đánh giá là đại biểu HĐND cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo phòng chuyên môn cấp tỉnh. Dự kiến khoảng 600 phiếu.

nhan-vien-benh-vien-mat-tinh-huong-dan-nguoi-dan-dang-ky-kham-chua-benh-qua-kiosk-y-te-thong-minh-anh-thao-khuy.jpg

Nội dung điều tra gồm: đánh giá sự năng động, quyết tâm của lãnh đạo trong công tác CCHC; tác động của CCHC đến chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật do tỉnh, xã, phường ban hành; tổ chức bộ máy hành chính; quản lý, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; quản lý tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Phương án điều tra, khảo sát là sử dụng mẫu phiếu điều tra, khảo sát gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để các đối tượng điều tra trực tiếp trả lời. Tổ chức điều tra được thực hiện dưới hình thức điền thông tin vào mẫu phiếu gửi qua Zalo hoặc hòm thư điện tử cá nhân.

Kế hoạch xác định các mốc thời gian thực hiện khảo sát. Cụ thể: Hoàn thành xây dựng các mẫu phiếu điều tra xã hội học vào tháng 11-2025; lập danh sách đối tượng điều tra XHH; xây dựng và cập nhật lên phần mềm dữ liệu thông tin đối tượng điều tra, các mẫu phiếu điều tra vào tháng 12-2025; tiến hành điều tra khảo sát đến 10-1-2026. Xử lý và nhập dữ liệu đến ngày 20-1-2026; tổng hợp và báo cáo kết quả chậm nhất ngày 31-1-2026.

Việc triển khai điều tra xã hội học nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin để đánh giá khoa học, khách quan, toàn diện việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, phục vụ việc xác định chỉ số CCHC năm 2025 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cung cấp thông tin kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị; đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xã hội học sẽ là căn cứ cùng với việc tự đánh giá chấm điểm, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) để xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường theo quy định.

null