(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Làm sạch dữ liệu từ cơ sở

Những ngày qua, công tác tuyên truyền được CA các địa phương đẩy mạnh qua hệ thống loa phát thanh và trang Facebook chính thức. Tại xã Hoài Ân (điểm chính tiếp nhận hồ sơ), CA xã đã thông báo cụ thể kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe (GPLX) và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Nội dung thông báo nêu rõ các trường hợp cần cấp đổi, cấp lại GPLX, đồng thời hướng dẫn chi tiết việc rà soát thông tin phương tiện và chủ xe để người dân chủ động phối hợp thực hiện.

Người dân được CA xã Hoài Ân hướng dẫn thủ tục để cấp lại giấy phép lái xe bị mất. Ảnh: K.A

Nhờ cách tuyên truyền rộng rãi, người dân không chỉ ở xã Hoài Ân mà các xã lân cận như Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức và Ân Hảo đều nắm bắt kịp thời để chủ động đến thực hiện các thủ tục cần thiết.

Sáng 23-10, sau khi nghe thông báo trên loa phát thanh của xã, chị Nguyễn Thị Hằng (xã Ân Tường) đã đến trụ sở CA xã Hoài Ân để được hướng dẫn làm thủ tục liên quan đến việc mất GPLX mô tô.

Chị chia sẻ: “Tôi bị mất GPLX mô tô đã lâu, cứ nghĩ phải thi lại nên chần chừ. Nay nghe thông báo rà soát, tôi đến hỏi thì được cán bộ hướng dẫn tận tình, biết chỉ cần làm thủ tục xác minh là được cấp lại. Rất tiện và rõ ràng”.

Tại xã Đak Đoa, ngoài việc thông báo rộng rãi để người dân đến trụ sở CA xã thực hiện thủ tục đổi GPLX mô tô từ mẫu giấy bìa sang thẻ nhựa PET, lực lượng CA còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền. Theo đó, CA xã phối hợp với 25 tổ ANTT cơ sở, chia nhóm xuống từng thôn, tổ dân phố để hướng dẫn người dân kê khai, bổ sung và đối chiếu thông tin.

Thượng úy Nguyễn Hoài Nam-cán bộ phụ trách đăng ký xe (CA xã Đak Đoa), cho biết: “Chúng tôi bám sát địa bàn, vừa hướng dẫn tại chỗ, vừa giải thích cho người dân hiểu rõ lợi ích của việc rà soát, làm sạch dữ liệu, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin khi được yêu cầu”.

Cũng trong thời gian này, Phòng CSGT (CA tỉnh) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan thuế và chính quyền địa phương để bổ sung, đối chiếu thông tin chủ xe là tổ chức; cập nhật mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại; kiểm tra các phương tiện đã thanh lý, xe vi phạm quá hạn xử lý; thu hồi đăng ký và biển số xe hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện

Mục tiêu của đợt tổng rà soát là xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện giao thông và người điều khiển, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông tin đồng bộ, chính xác và hiệu quả giữa các cơ quan chức năng.

Cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện các bước đăng ký phương tiện cho người dân. Ảnh: K.A

Theo thượng tá Ngô Đức Hoài-Phó Trưởng Phòng CSGT, đơn vị căn cứ dữ liệu Bộ CA cung cấp, phân tích theo địa giới hành chính của 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai rà soát theo 5 nhóm: Xe và chủ xe đúng dữ liệu; có xe nhưng chủ xe không còn ở địa bàn; có chủ nhưng không còn xe; không có xe, không có chủ; có xe, có chủ nhưng chưa có trong danh sách.

Trên cơ sở đó, các đơn vị cập nhật, thống kê và xử lý chính xác. Dữ liệu sau khi làm sạch được tiếp tục đối chiếu để xử lý những phương tiện hết niên hạn sử dụng, xe tạm giữ quá hạn không có người nhận, xe sang nhượng nhưng chưa sang tên… Qua đó, từng bước loại bỏ dữ liệu ảo, bảo đảm hệ thống phản ánh đúng thực trạng.

Đối với dữ liệu GPLX, công tác đối chiếu, bổ sung và chuẩn hóa thông tin được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm sự trùng khớp tuyệt đối giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy.

Thượng tá Ngô Đức Hoài nhấn mạnh: “Đợt tổng rà soát này không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là bước quan trọng để chuẩn hóa, minh bạch dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, phục vụ xử lý vi phạm, điều tra tai nạn và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Theo kế hoạch, việc cập nhật, bổ sung dữ liệu phương tiện và GPLX sẽ hoàn thành trước ngày 31-12-2025, còn số hóa hồ sơ đăng ký xe sẽ hoàn tất trước ngày 30-3-2026. Tất cả thông tin sẽ được quản lý tập trung trên hệ thống dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác đăng ký, tra cứu, xử lý vi phạm và quản lý phương tiện chính xác, minh bạch hơn.

“Khi dữ liệu được làm sạch và cập nhật đầy đủ, việc xác minh, xử lý vi phạm hay cấp đổi giấy tờ sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều. Người dân cũng có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin của mình dễ dàng qua hệ thống điện tử”-Thượng tá Ngô Đức Hoài cho biết thêm.