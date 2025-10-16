Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cấp trả giấy phép lái xe cho công dân

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) có thông báo về việc tổ chức cấp trả giấy phép lái xe cho công dân.

Theo đó, từ ngày 15-10, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức cấp trả giấy phép lái xe cho công dân đã hoàn thành thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong thời gian từ ngày 1-3 đến hết ngày 31-3-2025.

Cụ thể, công dân đã đăng ký dịch vụ chuyển phát giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu chính, bưu điện sẽ nhận giấy phép lái xe theo địa chỉ đã đăng ký.

huong-dan-nguoi-dan.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trường hợp công dân không đăng ký nhận qua bưu điện thì sẽ nhận giấy phép lái xe tại 2 địa điểm sau:

Đối với công dân đã nộp hồ sơ trực tiếp và hồ sơ trực tuyến tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định (cũ) thì sẽ nhận tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ Km2+285, quốc lộ 1D (đường Tây Sơn), tổ 1, khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Công dân đã nộp hồ sơ trực tiếp và hồ sơ trực tuyến về Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai (cũ) sẽ nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (địa chỉ 69B Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Công dân nộp hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp giấy phép lái xe ở Công an xã, phường sẽ nhận giấy phép lái xe tại Công an xã, phường đã tiếp nhận.

