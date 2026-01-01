Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khẩn trương điều tra vụ phá rừng ở Ia Mơ và đào bứng cây thông tại Đak Đoa

THIÊN DI
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 8717/UBND-NNMT về việc khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ phá rừng tại xã Ia Mơ và đào bứng cây thông trái pháp luật tại xã Đak Đoa.

Theo công văn, ngày 28-12-2025, một số cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng phá rừng tại xã Ia Mơ và việc đào bứng cây thông tại xã Đak Đoa. Trên cơ sở Báo cáo số 437/BC-SNNMT ngày 29-12-2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc xử lý.

fac73c2810e09fbec6f1.jpg
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Cụ thể, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Ia Mơ và UBND xã Đak Đoa khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng phá rừng tại xã Ia Mơ và đào bứng cây thông tại xã Đak Đoa, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc; tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

2133541822903951075.jpg
Nhiều cây rừng bị ken đồng loạt tại xã Ia Mơ. Ảnh: T.D

UBND xã Ia Mơ và UBND xã Đak Đoa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xử lý; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn, không để tái diễn tình trạng phá rừng, đào bứng cây thông trái pháp luật.

Trước đó, Báo Gia Lai đăng thông tin phản ánh hàng trăm cây rừng tự nhiên tại xã biên giới Ia Mơ bị xâm hại nhằm lấn chiếm đất rừng, biến rừng tự nhiên thành rẫy sản xuất hoặc chờ thời điểm cắt hạ cây gỗ sau khi chết để thu lợi bất chính.

