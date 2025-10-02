Gia Lai quyết liệt ngăn chặn phá rừng

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng kiểm lâm đã chủ động tham mưu và phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Nhờ vậy, toàn tỉnh ghi nhận 231 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm 61 vụ, so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, có 50 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích bị xâm hại hơn 178.400 m², 21 vụ khai thác rừng trái phép với 75,523 m³ gỗ bị thiệt hại và 157 vụ mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số khu vực. Đáng chú ý, đã xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng, làm thiệt hại 6,15 ha rừng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Lợi

Cũng trong thời gian này, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 34 quyết định đối với hơn 508,6 ha là rừng trồng và đất chưa có rừng có nguồn gốc từ rừng trồng; kiểm tra, thẩm định hồ sơ và cấp mã số cho 54 cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; tiếp nhận và bàn giao ảnh viễn thám cùng các tài liệu kiểm kê rừng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho các đơn vị liên quan triển khai...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại còn xảy ra trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, như: công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng đôi khi còn chậm trễ, thiếu hiệu quả; trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ rừng còn lạc hậu; lực lượng mỏng trong khi địa bàn rộng, địa hình hiểm trở; nhiều địa phương chưa xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, việc triển khai dự án điều tra, kiểm kê rừng chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành kiểm lâm, mà cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của mỗi cấp chính quyền và người dân. Trong 3 tháng cuối năm, phải siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giữ vững diện tích rừng hiện có”.

Ông Hoan đề nghị, Chi cục Kiểm lâm tăng cường phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ và các chủ rừng tổ chức chốt chặn, kiểm tra các điểm nóng về vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc lâm sản tại các cơ sở chế biến, kinh doanh.

Ngày 12-9, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa thả 3 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Kiểm lâm sẽ tập trung triển khai 20 nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Trong đó, làm tốt công tác tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm kê rừng tại 16 công ty trồng cao su theo Kế hoạch số 45/KH-SNNMT, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án điều tra, kiểm kê rừng theo quy định. Cùng với đó, Chi cục sẽ tổng hợp báo cáo đánh giá chương trình chuyển rừng nghèo sang trồng cây cao su, rà soát và đề xuất phương án xử lý đối với diện tích cao su kém hiệu quả, kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ nguồn giống cây lâm nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn...

Chi cục Kiểm lâm cũng phối hợp các đơn vị liên quan tập trung nghiệm thu, thanh lý các hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong bảo vệ rừng tự nhiên năm 2025 của các công ty lâm nghiệp. Song song đó, Chi cục chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương và chủ rừng tăng cường tuần tra, truy quét tại các vùng rừng giáp ranh, chốt chặn trên các tuyến đường, điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Để hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững, Chi cục cũng sẽ phối hợp với UBND xã, các công ty lâm nghiệp và doanh nghiệp chế biến gỗ xây dựng cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, vừa tạo sinh kế ổn định, vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng lâu dài... Với những giải pháp cụ thể, đồng bộ và quyết liệt, Chi cục Kiểm lâm quyết tâm giữ vững diện tích rừng hiện có, từng bước hiện đại hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng - nguồn tài sản quý giá và sống còn của tỉnh Gia Lai.