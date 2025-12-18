Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê giảm thêm 2.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất từ đầu tháng 12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày18-12, giá cà phê trong nước dao động 92.500-93.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, giảm thêm 2.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu tháng đến nay.

Cụ thể, sau khi giảm, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 93.200 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk về giá 93.300 đồng/kg; còn Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg.

gia-ca-phe-giam-them-2000-dongkg-xuong-muc-92500-93300-dong.jpg
Giá cà phê giảm thêm 2.000 đồng/kg, xuống mức 92.500-93.300 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tại London giảm mạnh đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 1-2026 giảm 139 USD/tấn, xuống mức 3.796 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 103 USD/tấn, xuống mức 3.585 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng giảm, trong đó kỳ giao tháng 12-2025 giảm mạnh 22,15 cent/lb, đạt mức 357,15 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 3,3 cent/lb, đạt mức 314,05 cent/lb.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 432,5 cent/lb, bật tăng 7,3 cent/lb; còn kỳ giao hàng tháng 5-2026 lại giảm nhẹ 1,65 cent/lb, đạt mức 388,6 cent/lb.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng

Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông) đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu lô sushi cá điêu hồng đầu tiên sang thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng và mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản.

Chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp để phục vụ xuất khẩu

Chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp để phục vụ xuất khẩu

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp thông qua việc xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Sự chuyển biến tư duy của doanh nghiệp (DN) và nông dân tạo nền tảng nâng cao chất lượng, ổn định đầu ra cho nông sản.

Sẵn sàng thực hiện quy định EUDR tại Việt Nam

Sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 8 và 9-12, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Dự án“Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng” tổ chức hội nghị tăng cường năng lực và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

null