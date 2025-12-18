Giá cà phê giảm thêm 2.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất từ đầu tháng 12

(GLO)- Ngày18-12, giá cà phê trong nước dao động 92.500-93.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, giảm thêm 2.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu tháng đến nay.

Cụ thể, sau khi giảm, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 93.200 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk về giá 93.300 đồng/kg; còn Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tại London giảm mạnh đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 1-2026 giảm 139 USD/tấn, xuống mức 3.796 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 103 USD/tấn, xuống mức 3.585 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng giảm, trong đó kỳ giao tháng 12-2025 giảm mạnh 22,15 cent/lb, đạt mức 357,15 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 3,3 cent/lb, đạt mức 314,05 cent/lb.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 432,5 cent/lb, bật tăng 7,3 cent/lb; còn kỳ giao hàng tháng 5-2026 lại giảm nhẹ 1,65 cent/lb, đạt mức 388,6 cent/lb.