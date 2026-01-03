Giá cà phê nhích nhẹ 200-400 đồng/kg trong ngày 3-1

(GLO)- Ngày 3-1, cà phê trong nước tăng nhẹ 200-400 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trọng điểm lên mức 97.700-98.500 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện giao dịch ở mức 98.400 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, đạt 98.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 97.700 đồng/kg.

Ngày 3-1, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 200-400 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều giảm nhẹ. Trong đó, kỳ giao tháng 1-2026 giảm 59 USD/tấn, xuống mức 4.050 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 cũng giảm nhẹ 44 USD/tấn, đạt mức 3.732 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 tăng nhẹ 1,0 cent/lb, đạt mức 349,45 cent/lb; tháng 12-2026 cũng tăng nhẹ 1,1 cent/lb, đạt mức 315,65 cent/lb.

Trong khi đó, cà phê Arabica Brazil lại ghi nhận mức giảm giá liên tục so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 424,0 cent/lb, giảm nhẹ 1,15 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 cũng giảm nhẹ 1,9 cent/lb, đạt mức 384,3 cent/lb.