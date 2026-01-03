Giá cà phê nhích nhẹ 200-400 đồng/kg trong ngày 3-1

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện giao dịch ở mức 98.400 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, đạt 98.500 đồng/kg.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 97.700 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều giảm nhẹ. Trong đó, kỳ giao tháng 1-2026 giảm 59 USD/tấn, xuống mức 4.050 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 cũng giảm nhẹ 44 USD/tấn, đạt mức 3.732 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 tăng nhẹ 1,0 cent/lb, đạt mức 349,45 cent/lb; tháng 12-2026 cũng tăng nhẹ 1,1 cent/lb, đạt mức 315,65 cent/lb.
Trong khi đó, cà phê Arabica Brazil lại ghi nhận mức giảm giá liên tục so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 424,0 cent/lb, giảm nhẹ 1,15 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 cũng giảm nhẹ 1,9 cent/lb, đạt mức 384,3 cent/lb.