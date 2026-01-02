Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tiếp đà tăng 200-500 đồng/kg, hồ tiêu giảm nhẹ

(GLO)- Hôm nay (2-1), giá cà phê nội địa tiếp đà tăng 200-500 đồng/kg, đưa giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm lên 97.500-98.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu ghi nhận sự giảm nhẹ tại Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg, đạt mức 98.000 đồng/kg.

gia-ca-phe-tang-nhe-200-400-dongkg-sau-bao-so-13.jpg
Giá cà phê tiếp đà tăng 200-500 đồng/kg trong ngày 2-11. Ảnh: Internet

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê tăng 300 đồng/lên 98.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang được thương lái thu mua với giá 97.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Ngược chiều, giá hồ tiêu lại giảm nhẹ ở một số địa phương. Hiện giá hạt tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500-151.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500-151.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Theo đó, tại Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu sáng nay giảm 500 đồng/kg, cùng xuống mức 151.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác, giá hồ tiêu duy trì ổn định với mức 150.000 đồng/kg tại Gia Lai, 151.500 đồng/kg tại Đắk Lắk và 149.500 đồng/kg tại Đồng Nai.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng nhẹ qua các kỳ giao hàng; giá hồ tiêu chỉ biến động tại thị trường Indonesia, riêng các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

