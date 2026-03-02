Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

NGỌC NGA

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Sáng 27-2, Cảng cá Tam Quan nhộn nhịp đón những tàu cá đánh bắt xuyên Tết cập bến. Tàu cá BĐ 96567-TS do ngư dân Nguyễn Đức Lưu (phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ xuất bến ngày 19 tháng Chạp đã mang về gần 3 tấn cá ngừ.

Anh Lưu cho biết: “Bình quân mỗi con khoảng 40 kg, giá bán 94.000-95.000 đồng/kg. Trước Tết, tôi sửa ghe nên lỡ một chuyến, sau đó quyết định đi xuyên Tết. Nay tàu về cùng cá đầy khoang, anh em ai cũng vui”.

ngu-dan-trung-ca-ngu-dai-duong-sau-chuyen-bien-xuyen-tet.jpg
Ngư dân đưa cá từ hầm tàu vào bờ. Ảnh: N.N

Trước đó, chiếc tàu cá BĐ 98417-TS của anh Trần Minh Cường (phường Hoài Nhơn) đã cập cảng cùng 4,4 tấn cá ngừ đại dương.

Cùng thời điểm, chiếc tàu câu cá ngừ của anh Nguyễn Văn Tài (phường Hoài Nhơn Bắc) cũng cập cảng với 4,5 tấn cá.

Theo các chủ tàu, thời điểm này đang vào mùa cá ngừ đại dương, sản lượng tương đối đồng đều, nhiều chuyến có 50-60 con loại 1, thậm chí có chuyến đạt gần cả trăm con.

Điều đáng phấn khởi trong chuyến biển này là cá không chỉ đạt sản lượng khá mà kích cỡ còn đẹp. Phổ biến nhất là cá nặng từ 40-50 kg/con; nhiều con đạt 60 kg, thậm chí lên tới 70-80 kg. Theo quy định phân loại, cá từ 30 kg trở lên được xếp loại 1, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ đó, giá bán cao và đầu ra ổn định hơn.

Việc khai thác được nhiều cá lớn, đồng thời bảo quản tốt để giữ độ tươi trong suốt hành trình góp phần nâng giá trị mỗi chuyến biển. Đây cũng là tín hiệu tích cực, tiếp thêm động lực để ngư dân mạnh dạn đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, ứng dụng công nghệ bảo quản hiện đại kết hợp với kinh nghiệm nghề truyền thống, bám chắc ngư trường, duy trì nhịp sản xuất trong suốt năm.

Bà Trần Thị Dự - đại diện Công ty TNHH Hải Nguyên (phường Hoài Nhơn Bắc) - đơn vị chuyên thu mua cá ngừ đại dương tại Cảng cá Tam Quan - cho biết: “Giá cá loại 1 hiện ở mức 94.000-95.000 đồng/kg, tương đương trước Tết. Những ngày qua, mỗi tàu cập cảng có 50-60 con loại đẹp là khá phổ biến”.

Theo bà Dự, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn đối mặt những khó khăn, đặc biệt là thị trường Mỹ, doanh nghiệp vẫn kiên trì đồng hành cùng ngư dân.

Bên cạnh mức giá thu mua theo quy định, Công ty TNHH Hải Nguyên còn hỗ trợ thêm một phần chi phí nhằm giúp bà con bù đắp phí tổn chuyến biển, nhất là đối với những tàu vươn khơi xuyên Tết. Mục tiêu của Công ty là chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm bám biển, giữ nhịp sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ông Cao Văn Tây - Phó Giám đốc Cảng cá Tam Quan - cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, số lượng tàu cá cập cảng tăng dần. Sản lượng cá ngừ đại dương bình quân đạt khoảng 2-3 tấn mỗi tàu, cho thấy tín hiệu khởi sắc ngay những ngày đầu xuân.

Theo ông Tây, chất lượng cá cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, bảo đảm yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Ban Quản lý cảng đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn neo đậu an toàn, hỗ trợ bốc dỡ, đồng thời kiểm soát sản lượng đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngư dân tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Cảng cá Tam Quan phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và đối soát sản lượng thực tế, bảo đảm truy xuất nguồn gốc theo quy định.

3-1703.jpg
Cá ngừ đại dương đạt kích cỡ lớn, thịt săn chắc, độ tươi được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị thu mua. Ảnh: N.N

“Việc tuân thủ pháp luật đã được ngư dân xác định là yếu tố then chốt để nâng cao giá trị hải sản, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững. Vậy nên, tất cả bà con đều nghiêm túc thực hiện. Sản lượng khá tạo động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển dài ngày trong thời gian tới” - ông Tây cho hay.

Theo ngư dân Nguyễn Đức Lưu, dù đón Tết giữa biển khơi, xa gia đình nhưng mẻ cá đầy khoang chính là khởi đầu may mắn cho xuân mới. “Lộc biển” đầu xuân không chỉ bù đắp công sức sau những ngày dài bám ngư trường mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để bà con vững vàng vươn khơi, giữ nhịp sản xuất và khẳng định quyết tâm bám biển, làm giàu từ biển quê hương.

