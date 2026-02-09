Ngư dân Gia Lai trúng mùa cá ngừ đại dương

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cảng cá ở Gia Lai trở nên sôi động khi nhiều tàu câu cá ngừ đại dương liên tục cập bến với khoang cá đầy ắp. Sản lượng cao, giá bán ổn định giúp ngư dân có một cái Tết vui vẻ, phấn khởi.

Toàn cảnh Cảng cá Tam Quan. Ảnh: Dũng Nhân

Tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), mỗi ngày có hàng trăm tàu cá ngừ đại dương ra vào để bốc dỡ, mua bán hải sản.

Trong các chuyến biển cận Tết, đa số tàu đều trúng đậm cá ngừ đại dương, với sản lượng trung bình khoảng 2 tấn mỗi tàu. Sau hơn 20 ngày lênh đênh trên biển, những chuyến biển thắng lợi đã mang lại niềm vui lớn cho bà con ngư dân.

Những tàu cá liên tục cập cảng Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) với khoang thuyền đầy ắp cá ngừ đại dương. Ảnh: Dũng Nhân

Không khí tại cảng cá sôi động khi cá ngừ đại dương được đưa lên bờ. Ảnh: Dũng Nhân

Ngư dân Nguyễn Trọng Tuấn, chủ tàu cá BĐ-98783 TS, cho biết: Khoảng 80% tàu cá trong đội đạt sản lượng trên 2 tấn. Nhờ trúng cá, mỗi bạn thuyền được chia khoảng 10 triệu đồng, đủ để trang trải sinh hoạt và sắm Tết.

“Anh em ai cũng vui vì chuyến biển này vừa trúng cá, vừa kịp về bờ đón Tết” - anh Tuấn bày tỏ vui mừng.

Hiện cá ngừ đại dương có trọng lượng từ 30 kg trở lên được bán với giá khoảng 95 nghìn đồng/kg, tạo thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, thời điểm cuối năm âm lịch thường là mùa khai thác cá ngừ đại dương thuận lợi. Thời tiết ổn định, luồng cá xuất hiện dày giúp việc đánh bắt hiệu quả hơn, góp phần bù đắp chi phí nhiên liệu vốn tăng cao trong năm qua.

Ông Cao Văn Tây - Phó Giám đốc Cảng cá Tam Quan - cho biết: Cảng có khoảng 800 tàu cá thường xuyên hoạt động. Dự kiến, tổng sản lượng mùa Tết đạt khoảng 1.500 tấn, trung bình mỗi tàu gần 2 tấn. Kết quả mùa cá đầu năm 2026 được đánh giá là rất khả quan, sản lượng khai thác của các tàu thuyền cao và ổn định hơn so với nhiều năm trước.

Thương lái tiến hành sơ chế ngay sau khi thu mua. Ảnh: Dũng Nhân

Giá thấp nhất hiện là 95 nghìn đồng/kg đối với cá kích thước khoảng 30 kg. Ảnh: Dũng Nhân

Đến thời điểm này, hầu hết tàu thuyền trong tháng 1-2026 đã vào bờ an toàn. So với năm 2025, mùa cá Tết năm nay được đánh giá năng suất cao hơn, giúp bà con ngư dân có điều kiện đón Tết vui vẻ, ấm no bên gia đình.

Những khoang tàu đầy ắp cá, những nụ cười rạng rỡ của ngư dân khi cập bến đã mang theo hơi thở mùa xuân từ biển cả về với đất liền. Một mùa cá bội thu không chỉ mang lại cái Tết đủ đầy cho ngư dân phía Đông Gia Lai, mà còn tiếp thêm niềm tin để những con tàu tiếp tục vươn khơi, bám biển trong năm mới.